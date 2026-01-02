Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़If you are in Punjab you should know Punjabi a language dispute causes uproar in the office
पंजाब में हो तो पंजाबी आनी चाहिए, भाषा विवाद पर दफ्तर में बवाल; कर्मचारी को धमकाया

पंजाब में हो तो पंजाबी आनी चाहिए, भाषा विवाद पर दफ्तर में बवाल; कर्मचारी को धमकाया

संक्षेप:

युवक ने पोस्टल असिस्टेंट विशाल सिंह से इस बात पर बहस करते समय वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, दिल्ली के रहने वाले पोस्टल असिस्टेंट विशाल सिंह ने इसे बदसलूकी, निजता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।

Jan 02, 2026 11:53 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में भाषा विवाद सामने आया है। अमृतसर के मुख्य डाकघर में रजिस्ट्री कराने आए युवक ने पंजाबी भाषा में बात नहीं करने पर पोस्टल असिस्टेंट को धमकाया। युवक ने कहा कि आप पंजाब में हो तो पंजाबी आनी चाहिए। आप सरकारी नौकर हो, वेल क्वालिफाईड हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन पंजाबी में काम करना आना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

युवक ने पोस्टल असिस्टेंट विशाल सिंह से इस बात पर बहस करते समय वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, दिल्ली के रहने वाले पोस्टल असिस्टेंट विशाल सिंह ने इसे बदसलूकी, निजता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।

बोला, पोस्ट ऑफिस में सारे पंजाबी लोग काम कराने आ रहे

विशाल सिंह ने बताया कि वह दिल्ली के रहने वाले हैं और चार साल से अमृतसर के पोस्ट ऑफिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी भाषा का पूरा ज्ञान है। लेकिन में डाकखाने में आए एक युवक ने उन पर जबरन पंजाबी बोलने और पढ़ने का दबाव बनाया। युवक ने कहा कि सारे पोस्ट ऑफिस में सारे पंजाबी लोग काम कराने आ रहे हैं तो आपको पंजाबी आनी चाहिए। यहां जितने भी बोर्ड लगे, उनमें पंजाबी में नहीं लिखा है, सब इंग्लिश और हिंदी में लगे हैं।

विशाल सिंह ने आरोप लगाया कि युवक ने जबरदस्ती उनकी वीडियो बनाई और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे: डिप्टी पोस्टमास्टर

विशाल सिंह ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया था कि उन्हें पंजाबी भाषा नहीं आती और डाक विभाग में आधिकारिक तौर पर हिंदी और अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है। डाक विभाग केंद्र सरकार के अधीन है और कर्मचारियों की पोस्टिंग देश के किसी भी हिस्से में हो सकती है। तो क्या ऐसे में उन्हें वहां उस राज्य की भाषा सीखनी होगी? यह व्यावहारिक नहीं है। अगर भविष्य में उनकी ड्यूटी बंगाल या तमिलनाडु में लगती है, तो क्या वहां की भाषा सीखना अनिवार्य होगा?

अमृतसर के मुख्य डाकघर के डिप्टी पोस्टमास्टर गुरशरणजीत सिंह ने इस मामले पर कहा कि उनके कर्मचारी को डराया-धमकाया गया और विभाग की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो बनाने वाले युवक के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।