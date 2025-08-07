तबाही मचाने की थी तैयारी, 15 अगस्त पर आतंकी साजिश नाकाम; पंजाब में आईईडी बरामद

पंजाब में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। यहां 15 अगस्त को बम धमाकों की तैयारी थी। यह साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से रची गई गई थी।

पंजाब में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। यहां 15 अगस्त को बम धमाकों की तैयारी थी। यह साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से रची गई गई थी। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान तरनतारन जिले में एक आईईडी (इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद की गई है। इसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ऑपरेटिव हरविंदर उर्फ रिंदा और आतंकवादी लखबीर उर्फ लांडा के साथियों तक पहुंचाया जाना था। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और आईईडी को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर नियंत्रित विस्फोट के जरिए निष्क्रिय किया गया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन सरहाली में एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी।

तो हो जाती तबाही

एजीटीएफ को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि तरनतारन के एक सुनसान इलाके में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। इसके आधार पर टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया और एक बैग में छुपाकर रखी गई आईईडी बरामद की। पुलिस ने तत्काल बम निरोधक दस्ते को बुलाया और बम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। आईईडी इतनी शक्तिशाली थी कि अगर समय रहते इसे डिफ्यूज न किया जाता तो आसपास के इलाके में भारी जान-माल का नुकसान हो सकता था। आतंकी साजिश को नाकाम करने के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि पंजाब पुलिस संगठित आपराधिक और आतंकी नेटवर्कों को जड़ से खत्म करने और राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।