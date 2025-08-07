IED recovered from Punjab big terrorist Conspiracy for 15th August exposed तबाही मचाने की थी तैयारी, 15 अगस्त पर आतंकी साजिश नाकाम; पंजाब में आईईडी बरामद, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़IED recovered from Punjab big terrorist Conspiracy for 15th August exposed

तबाही मचाने की थी तैयारी, 15 अगस्त पर आतंकी साजिश नाकाम; पंजाब में आईईडी बरामद

पंजाब में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। यहां 15 अगस्त को बम धमाकों की तैयारी थी। यह साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से रची गई गई थी।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगड़Thu, 7 Aug 2025 09:22 PM
share Share
Follow Us on
तबाही मचाने की थी तैयारी, 15 अगस्त पर आतंकी साजिश नाकाम; पंजाब में आईईडी बरामद

पंजाब में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। यहां 15 अगस्त को बम धमाकों की तैयारी थी। यह साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से रची गई गई थी। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान तरनतारन जिले में एक आईईडी (इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद की गई है। इसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ऑपरेटिव हरविंदर उर्फ रिंदा और आतंकवादी लखबीर उर्फ लांडा के साथियों तक पहुंचाया जाना था। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और आईईडी को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर नियंत्रित विस्फोट के जरिए निष्क्रिय किया गया। इस संबंध में पुलिस स्टेशन सरहाली में एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी।

तो हो जाती तबाही
एजीटीएफ को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि तरनतारन के एक सुनसान इलाके में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। इसके आधार पर टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया और एक बैग में छुपाकर रखी गई आईईडी बरामद की। पुलिस ने तत्काल बम निरोधक दस्ते को बुलाया और बम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। आईईडी इतनी शक्तिशाली थी कि अगर समय रहते इसे डिफ्यूज न किया जाता तो आसपास के इलाके में भारी जान-माल का नुकसान हो सकता था। आतंकी साजिश को नाकाम करने के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि पंजाब पुलिस संगठित आपराधिक और आतंकी नेटवर्कों को जड़ से खत्म करने और राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अमृतसर में 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार
वहीं, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीमा पार से हथियारों की तस्करी को रोका है। पुलिस ने हथियार तस्करी में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 7 पिस्टल बरामद की हैं जो इटली और ऑस्ट्रिया मेड थीं। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि ये आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों से संपर्क में थे। ये भारत-पाक सीमा के पास से अवैध हथियारों की खेप प्राप्त कर रहे थे। ये तस्कर सीमावर्ती गांवों से ऑपरेट करते हुए पंजाब में सक्रिय गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करते हैं। इस मामले में छेहर्टा थाना अमृतसर में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

Punjab Punjab News Latest Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।