‘आई लव मोहम्मद’ विवाद: आप नेता आयूब खान पर केस दर्ज, गिरफ्तारी पर अड़े हिंदू संगठन

पंजाब के जालंधर में ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद से साम्प्रदायिक तनाव काफी बढ़ गया है। रविवार शाम हुए इस विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने आज सुबह 11 बजे श्रीराम चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों के नेता सड़क पर टेंट गाड़कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को आज सुबह 11 बजे तक का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले मेंआम आदमी पार्टी के नेता आयूब खान, नमीन खान और दो अन्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने, धमकी देने और जबरदस्ती रोकने की धाराओं में मामला दर्ज किया।

आयूब खान पहले भाजपा के मुस्लिम विंग के इंचार्ज रह चुके हैं। उनकी पत्नी बस्ती क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में पार्षद रहे हैं। एक साल पहले तक भाजपा में सक्रिय रहने के बाद अब वे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हिंदू संगठनों ने आयूब खान की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और प्रशासन पर तुरंत कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस ने हालात को काबू में रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

पंजाब को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे हिंदू संगठनों के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में बैनर लिए हुए हैं, जिनमें लिखा है कि पंजाब को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। बीजेपी के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि जय श्री राम कहने पर जबरदस्ती व्यक्ति को रोककर अल्लाह हू अकबर कहने और मारपीट करने वाले मुस्लिम नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे प्रकरण पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं और दूसरे राज्यों के मुद्दे यहां लाकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जॉइंट कमिश्नर संदीप शर्मा ने भाजपा नेताओं को कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। वे मुस्लिम नेताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

जबरन अल्लाह हू अकबर का नारा लगवाने का आरोप मामला तब शुरू हुआ जब कल शाम को ऑल इंडिया उलेमा के सदस्य कमिश्नर दफ्तर में ज्ञापन देने जा रहे थे। इसी दौरान पोस्ट ऑफिस के पास योगेश नामक युवक ने अल्लाह हू अकबर का नारा सुनकर जय श्रीराम का जयघोष किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ मुस्लिम युवकों ने उसकी स्कूटी घेरकर धक्का-मुक्की की और धमकी दी। योगेश का आरोप है कि जब उसने अल्लाह हू अकबर का नारा लगाने से इनकार किया, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस से हिंदू संगठन भड़क गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस को शनिवार सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था।