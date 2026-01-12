लोहड़ी मनाने ऑस्ट्रिया से इंडिया आए, पति ने होटल में पत्नी को मार डाला; चरित्र पर शक बनी वजह
अमृतसर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक कोर्ट रोड स्थित एक होटल के कमरे में एनआरआई महिला की हत्या कर दी गई। उसके पति ने ही वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया।
अमृतसर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक कोर्ट रोड स्थित एक होटल के कमरे में एनआरआई महिला की हत्या कर दी गई। उसके पति ने ही वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। कपल ऑस्ट्रिया में रहता था और लोहड़ी मनाने पंजाब आया था। मृतका की पहचान प्रभजोत कौर के रूप में हुई है, जो करीब एक सप्ताह पहले अपने पति के साथ अमृतसर आई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में महिला के शरीर पर धारदार हथियार से किए गए वार के निशान मिले हैं।
घुमाने की बात कह होटल ले जाकर हत्या
मनदीप सिंह ढिल्लों अपनी पत्नी प्रभजोत कौर के साथ कोर्ट रोड स्थित होटल किंग्ज रूट में ठहरा था। सोमवार को होटल स्टाफ ने कमरे से लंबे समय तक कोई हलचल न होने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर अंदर प्रवेश किया तो प्रभजोत कौर का खून से सना शव कमरे में पड़ा मिला। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। गुरदासपुर के गांव वड़ैच की रहने वाली प्रभजोत कौर की शादी सात वर्ष पहले अमृतसर जिले के जेठुवाल गांव के रहने वाले मनदीप सिंह ढिल्लों से हुई थी। मृतका के भाई लवप्रीत सिंह ने बताया कि विवाह के बाद दोनों ऑस्ट्रिया चले गए थे, जहां उन्हें पीआर मिल गया था। इसी दौरान मनदीप को प्रभजोत के चरित्र पर शक होने लगा, जिसके कारण दोनों के बीच अकसर झगड़े होते रहते थे। लवप्रीत ने कहा कि सोमवार को मनदीप बहन को यह कहकर ले गया कि वे घूमने जा रहे हैं लेकिन बाद में होटल ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। प्रभजोत सात महीने के एक बच्चे की मां थी।
पोस्टमॉर्टम से होगा मौत के कारणों का खुलासा
मृतका के पिता मक्खन सिंह ने कहा कि शादी के शुरुआती वर्षों में सब ठीक था, लेकिन बाद में आपसी अनबन बढ़ने लगी थी। पिता ने आरोप लगाया कि बेटी की बेरहमी से हत्या की गई है और दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। एसीपी लखविंदर सिंह कलेर ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे डायल 112 पर होटल में महिला की लाश मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। दोनों में काफी समय से विवाद चल रहा था। परिवार के बयान और परिस्थितियों के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी मनदीप सिंह ढिल्लो की तलाश में पुलिस रेड कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा।
