रिश्वत लेते गिरफ्तार DIG भुल्लर के घर-दफ्तर से मिला भारी कैश, CBI को नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ीं

संक्षेप: मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश ने सीबीआई को शिकायत दी थी। उसने बताया कि वह स्क्रैप का कारोबार करता है। मगर, डीआईजी हरचरण भुल्लर की तरफ से उस पर 5 लाख रुपए मंथली देने का दबाव डाला जा रहा है।

Thu, 16 Oct 2025 08:24 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पांच लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मोहाली ऑफिस और चंडीगढ़ के सेक्टर-40 स्थित घर से सीबीआई को करोड़ से ज्यादा कैश और भारी मात्रा में ज्वैलरी मिली है। यह कैश 3 बैग और 1 अटैची में भरा हुआ था। टीम को नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। सीबीआई की 52 लोगों की टीम भुल्लर के ऑफिस और घर को खंगाल रही है। कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। भुल्लर को अभी किसी अज्ञात जगह पर रखकर पूछताछ की जा रही है। भुल्लर को कल मोहाली की सीबीआई कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।

रिश्वत के खेल में कई और भी अफसर शामिल

मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश ने सीबीआई को शिकायत दी थी। उसने बताया कि वह स्क्रैप का कारोबार करता है। मगर, डीआईजी हरचरण भुल्लर की तरफ से उस पर 5 लाख रुपए मंथली देने का दबाव डाला जा रहा है। उसे कहा जा रहा है कि अगर स्क्रैप कारोबार करना चाहता है तो उसे यह रकम देनी होगी। शिकायत में उसने डीआईजी के अलावा और भी कुछ अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। सीबीआई अब इन अ​धिकारियों पर भी कार्रवाई करेगी। आकाश ने बताया कि डीआईजी रोपड़ ने बिचौलिया कृष्नु को यह सारा जिम्मा दिया था। सीबीआई ने पहले बिचौलिया कृष्नु पकड़ा और फिर आज ट्रैप लगाकर डीआईजी हरचरण भुल्लर को दबोच लिया।

स्क्रैप गाड़ियां बेचने के अवैध धंधे के बदले घूसखोरी में फंसे डीआईजी

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हरचरण सिंह भुल्लर की रोपड़ रेंज में तैनाती के दौरान ही कई अवैध कार व्यापार के मामले सामने आए थे, जहां चेसिस नंबर बदलकर स्क्रैप गाड़ियां बेची जा रही हैं। भुल्लर पर इन मामलों को दबाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। पूछताछ में भुल्लर ने रिश्वत लेने की बात कबूल की है। सीबीआई को डीआईजी भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ लेनदेन और प्रभाव के दुरुपयोग की शिकायतें मिली थीं। इसी आधार पर एजेंसी ने जांच शुरू की थी। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है। वहीं, राजनीतिक दलों ने इसे गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से केंद्रीय जांच की मांग की है। अकाली दल ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी है। वहीं, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इस मामले को व्यक्तिगत भ्रष्टाचार बताया है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

