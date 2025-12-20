Hindustan Hindi News
कितनी पुलिस तैनात थी? कबड्डी प्रमोटर की हत्या मामले में हाई कोर्ट का सरकार से सवाल

मोहाली में कबड्डी प्लेयर की दिन दहाड़े हत्या को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि उस समय वहां कितने पुलिसकर्मी तैनात थे?

Dec 20, 2025 02:55 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
15 दिसंबर को मोहाली जिले के सोहाना गांव में कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया की दिनदहाड़े हत्या के मामले का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से विस्तृत जवाब तलब करते हुए सवाल उठाए हैं कि जिस कार्यक्रम में यह वारदात हुई, वहां पुलिस सुरक्षा के क्या इंतजाम थे और घटनास्थल पर कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे?

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में किए गए इंटरव्यू के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये स्वत: संज्ञान लिया है। घटना के बाद प्रशासन की क्या भूमिका रही? हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इस तरह की घटनाएं कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और पंजाब सरकार को इससे संबंधित सभी तथ्यों को अदालत में पेश करना होगा। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह 23 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित पूरी जानकारी अदालत के समक्ष पेश करे।

टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट थे डीएसपी, जाते ही हो गई वारदात

सोहाना में कबड्‌डी टूर्नामेंट के लिए आयोजकों ने परमिशन ली थी। मोहाली के एसएसपी हरमनदीप हंस ने कहा कि वहां सिक्योरिटी के लिए पुलिस तैनात थी। यह भी पता चला कि उसमें डीएसपी हरसिमरन सिंह बल को भी चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। डीएसपी बल टूर्नामेंट में आकर स्टेज पर बैठे। वह कुछ देर रुके। वहां सिक्योरिटी का प्रबंध वगैरह देखा। डीएसपी के टूर्नामेंट में होने से पुलिसकर्मी भी अलर्ट पर थे। मगर कुछ देर रुकने के बाद डीएसपी वहां से लौट गए। उनके जाते ही सोर्स से शूटर्स को यह पता चला और उन्होंने कत्ल की वारदात को अंजाम दे दिया।

फैन बनकर राणा बलाचौरिया के करीब पहुंचे

शूटर फैन बनकर राणा बलाचौरिया के करीब पहुंचे। उन्होंने सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट की। कबड्‌डी का माहौल था तो फैन समझकर राणा ने इनकार नहीं किया। इसके बाद वह सेल्फी लेने लगे और उसी वक्त बिल्कुल करीब से सटाकर राणा के सिर में गोली मार दी। राणा नीचे गिर पड़े तो शूटर वहां से बाइक में बैठकर फरार हो गए।

हत्या में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने तीन दिन पहले मोहाली में लालड़ू के नजदीक अंबाला हाईवे पर शूटर हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वहीं, दिल्ली एयरपोर्ट से इस कत्ल के मास्टरमाइंड एशदीप सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था।

(रिपोर्टः मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)

