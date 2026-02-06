धीरे-धीरे बढ़ा हुडी वाला बदमाश, सामने आया AAP नेता की हत्या का सीसीटीवी फुटेज
पंजाब के जलंधऱ में आम आदमी पार्टी नेता लकी ओबेरॉय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि हुडी पहने एक शख्स आराम से आता है और फिर अचानक फायरिंग शुरू कर देता है।
पंजाब के जलंधर में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता लकी ओबेरॉय की हत्या की घटना ने सनसनी मचा दी। शुक्रवार सुबह वह शहर के पॉश इलाके मॉडल टाउन में गुरुद्वारे गए थे। वाहन पार्क करके के दौरान ही दो अज्ञात मोटरसाइकल सवार पहुंचें और उनपर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। पुलिस ने बताया कि लकी को पांच गोलियां लगीं और उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स काले रंग की हुडी पहनकर और चेहरे पर मास्क लगाकर ओबेरॉय की थार की ओर बढ़ रहा है। वह पास आकर फायरिंग शुरू कर देता है। इसके बाद वहां से भाग निकलता है।
जेब में रखी थी पिस्तौल
वीडियो में देखा जा सकता है कि शूटर पहले धीरे-धीरे वाहन की तरफ बढ़ता है। अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और बिल्कुल पास से ही ओबेरॉय पर फायरिंग करता है। थोड़ी दूर प र उसका एक साथी दुपहिया वाहन लेकर खड़ा रहता है। वह दौड़कर स्कूटी पर बैठता है और फरार हो जाता है। इतने में गोलियों की आवाज सुनकर कुछ लोग आते हैं लेकिन तब तक हमलावर का कहीं कुछ पता नहीं था।
बता दें कि 38 साल के लकी ओबेरॉय आम आदमी पार्टी के एक स्थानीय नेता थे। वह रोज ही गुरुद्वारे में आते थे। पुलिस ने कहा कि जिसने भी हत्या की है उसे अच्छी तरह से ओबेरॉय की रूटीन के बारे में पता था। जब ओबेरॉय पर गोली चली तो अपनी थार में ही बैठे थे। गोलियों की वजह से उनकी गाड़ी के शीशे भी चटक गए। इसके अलावा पास खड़ी एक और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है।
मान सरकार पर विपक्ष का निशाना
शूटिंग के बाद ओबेरॉय को तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। हालांकि ज्यादा खून बहने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना के तुरंत बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। अब इस हत्या के बाद कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया पर कहा कि आप सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। गुरुद्वारे के सामने इस तरह से दिन-दहाड़े किसी की हत्या कर दी जाती है तो अन्य जगहों पर क्या भरोसा है।
पंजाब यूथ कांग्रेस के सचिव अंगद दत्ता ने युवा नेता लकी ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह घटना पंजाब में कानून व्यवस्था के पूरी तरह फेल होने का सबूत है और इससे साफ है कि पंजाब में युवा नेता अब सुरक्षित नहीं हैं। अंगद दत्ता ने कहा कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी का सबूत है। उन्होंने कहा, "जब रूलिंग पार्टी का अपना युवा नेता सार्वजनिक जगह पर गोलियों का शिकार हो जाता है, तो आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में गैंग वॉर, गन कल्चर और दिनदहाड़े हत्याएं आम हो गई हैं, जबकि सरकार प्रोपेगैंडा में व्यस्त है। कांग्रेस, अकाली दल और अब आप नेताओं ने भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।