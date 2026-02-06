Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़hoody wearing assailant approached slowly CCTV footage of the AAP leader murder
धीरे-धीरे बढ़ा हुडी वाला बदमाश, सामने आया AAP नेता की हत्या का सीसीटीवी फुटेज

संक्षेप:

पंजाब के जलंधऱ में आम आदमी पार्टी नेता लकी ओबेरॉय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि हुडी पहने एक शख्स आराम से आता है और फिर अचानक फायरिंग शुरू कर देता है। 

Feb 06, 2026 01:51 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब के जलंधर में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता लकी ओबेरॉय की हत्या की घटना ने सनसनी मचा दी। शुक्रवार सुबह वह शहर के पॉश इलाके मॉडल टाउन में गुरुद्वारे गए थे। वाहन पार्क करके के दौरान ही दो अज्ञात मोटरसाइकल सवार पहुंचें और उनपर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। पुलिस ने बताया कि लकी को पांच गोलियां लगीं और उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स काले रंग की हुडी पहनकर और चेहरे पर मास्क लगाकर ओबेरॉय की थार की ओर बढ़ रहा है। वह पास आकर फायरिंग शुरू कर देता है। इसके बाद वहां से भाग निकलता है।

जेब में रखी थी पिस्तौल

वीडियो में देखा जा सकता है कि शूटर पहले धीरे-धीरे वाहन की तरफ बढ़ता है। अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और बिल्कुल पास से ही ओबेरॉय पर फायरिंग करता है। थोड़ी दूर प र उसका एक साथी दुपहिया वाहन लेकर खड़ा रहता है। वह दौड़कर स्कूटी पर बैठता है और फरार हो जाता है। इतने में गोलियों की आवाज सुनकर कुछ लोग आते हैं लेकिन तब तक हमलावर का कहीं कुछ पता नहीं था।

बता दें कि 38 साल के लकी ओबेरॉय आम आदमी पार्टी के एक स्थानीय नेता थे। वह रोज ही गुरुद्वारे में आते थे। पुलिस ने कहा कि जिसने भी हत्या की है उसे अच्छी तरह से ओबेरॉय की रूटीन के बारे में पता था। जब ओबेरॉय पर गोली चली तो अपनी थार में ही बैठे थे। गोलियों की वजह से उनकी गाड़ी के शीशे भी चटक गए। इसके अलावा पास खड़ी एक और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है।

मान सरकार पर विपक्ष का निशाना

शूटिंग के बाद ओबेरॉय को तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। हालांकि ज्यादा खून बहने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना के तुरंत बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। अब इस हत्या के बाद कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया पर कहा कि आप सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। गुरुद्वारे के सामने इस तरह से दिन-दहाड़े किसी की हत्या कर दी जाती है तो अन्य जगहों पर क्या भरोसा है।

पंजाब यूथ कांग्रेस के सचिव अंगद दत्ता ने युवा नेता लकी ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह घटना पंजाब में कानून व्यवस्था के पूरी तरह फेल होने का सबूत है और इससे साफ है कि पंजाब में युवा नेता अब सुरक्षित नहीं हैं। अंगद दत्ता ने कहा कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी का सबूत है। उन्होंने कहा, "जब रूलिंग पार्टी का अपना युवा नेता सार्वजनिक जगह पर गोलियों का शिकार हो जाता है, तो आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में गैंग वॉर, गन कल्चर और दिनदहाड़े हत्याएं आम हो गई हैं, जबकि सरकार प्रोपेगैंडा में व्यस्त है। कांग्रेस, अकाली दल और अब आप नेताओं ने भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

