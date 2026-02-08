घर के अंदर '125 करोड़ की हेरोइन' और विदेशी हथियार; भारत–पाकिस्तान सीमा के पास कार्रवाई
अमृतसर देहात पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित घोगा गांव से पाकिस्तान से आई हेरोइन और हथियार की बड़ी खेप बरामद की है। तलाशी के दौरान घर के अंदर से कुल 25 किलोग्राम वजन से अधिक हेरोइन बरामद की गई।
अमृतसर देहात पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित घोगा गांव से पाकिस्तान से आई हेरोइन और हथियार की बड़ी खेप बरामद की है। तलाशी के दौरान घर के अंदर से कुल 25 किलोग्राम वजन से अधिक हेरोइन बरामद की गई। साथ ही 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 60 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह पूरा जखीरा पाकिस्तान से ड्रोन या अन्य माध्यमों के जरिए सीमा पार से भेजा गया था, जिसे आगे पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर दी।
इनपुट के आधार पर रेड
सुरक्षा एजेंसियों को सीमा क्षेत्र में नशा और हथियारों की तस्करी से जुड़ी पुख्ता सूचना मिली थी। इसी आधार पर अमृतसर देहाती पुलिस और बीएसएफ ने गांव घोगा में एक संदिग्ध घर पर संयुक्त रूप से छापेमारी की। तलाशी के दौरान घर के अंदर से 25 किलोग्राम वजन से अधिक हेरोइन और हथियार मिले। हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 125 करोड़ रुपये आंकी जा गई है। पुलिस जांच कर रही है कि इस घर का मालिक कौन है और इस तस्करी नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। शुरुआती जांच में अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए नशा और हथियार भेजे जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीमा पर निगरानी और सख्त कर दी गई है।
गुरदासपुर में 11 किलोग्राम हेरोइन और ड्रग मनी सहित दो तस्कर गिरफ्तार
उधर, गुरदासपुर पुलिस ने एक संगठित नशा नेटवर्क से जुड़े दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 किलोग्राम हेरोइन और 5.75 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कासिमपुर निवासी मोहम्मद वसीम और अमृतसर निवासी हरशदीप सिंह उर्फ हर्ष के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने हेरोइन और ड्रग मनी के अलावा आरोपियों की सफेद होंडा सिटी कार और हुंडई कार भी जब्त की है। इन वाहनों का उपयोग नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा था। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी भारत में अपने हैंडलरों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के संपर्क में थे।
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
