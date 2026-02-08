घर के अंदर '125 करोड़ की हेरोइन' और विदेशी हथियार; भारत–पाकिस्तान सीमा के पास कार्रवाई

संक्षेप: अमृतसर देहात पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित घोगा गांव से पाकिस्तान से आई हेरोइन और हथियार की बड़ी खेप बरामद की है। तलाशी के दौरान घर के अंदर से कुल 25 किलोग्राम वजन से अधिक हेरोइन बरामद की गई।

अमृतसर देहात पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित घोगा गांव से पाकिस्तान से आई हेरोइन और हथियार की बड़ी खेप बरामद की है। तलाशी के दौरान घर के अंदर से कुल 25 किलोग्राम वजन से अधिक हेरोइन बरामद की गई। साथ ही 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 60 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह पूरा जखीरा पाकिस्तान से ड्रोन या अन्य माध्यमों के जरिए सीमा पार से भेजा गया था, जिसे आगे पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इनपुट के आधार पर रेड सुरक्षा एजेंसियों को सीमा क्षेत्र में नशा और हथियारों की तस्करी से जुड़ी पुख्ता सूचना मिली थी। इसी आधार पर अमृतसर देहाती पुलिस और बीएसएफ ने गांव घोगा में एक संदिग्ध घर पर संयुक्त रूप से छापेमारी की। तलाशी के दौरान घर के अंदर से 25 किलोग्राम वजन से अधिक हेरोइन और हथियार मिले। हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 125 करोड़ रुपये आंकी जा गई है। पुलिस जांच कर रही है कि इस घर का मालिक कौन है और इस तस्करी नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। शुरुआती जांच में अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए नशा और हथियार भेजे जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीमा पर निगरानी और सख्त कर दी गई है।

गुरदासपुर में 11 किलोग्राम हेरोइन और ड्रग मनी सहित दो तस्कर गिरफ्तार उधर, गुरदासपुर पुलिस ने एक संगठित नशा नेटवर्क से जुड़े दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 किलोग्राम हेरोइन और 5.75 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कासिमपुर निवासी मोहम्मद वसीम और अमृतसर निवासी हरशदीप सिंह उर्फ हर्ष के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने हेरोइन और ड्रग मनी के अलावा आरोपियों की सफेद होंडा सिटी कार और हुंडई कार भी जब्त की है। इन वाहनों का उपयोग नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा था। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी भारत में अपने हैंडलरों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के संपर्क में थे।