पंजाब न्यूज़

पंजाब तक पहुंची 'आई लव मोहम्मद' की आंच, जय श्री राम बोलने पर शख्स को पीटा, भारी बवाल

हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम देते हुए ढाई घंटे बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया। इस घटना ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Fri, 3 Oct 2025 10:32 PM
उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुई आई लव मोहम्मद की आंच अब पंजाब तक पहुंच गई है। पंजाब के जालंधर में आज शाम जम कर बवाल हुआ। शाम 4 बजे मुस्लिम संगठन इकट्‌ठा होकर पुलिस कमिश्नर को मांग पत्र देने जा रहे थे। इस दौरान वे 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगा रहे थे। आरोप है कि वहां से गुजर रहे एक स्कूटी सवार ने जय श्रीराम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे मुस्लिम युवक भड़क गए। उन्होंने युवक को पकड़ लिया और उसकी चाबी छीन ली। इस दौरान मारपीट भी हुई। दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने हो गए। हिंदू पक्ष ने जय श्रीराम तो मुस्लिम पक्ष ने अल्लाह हू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। हिंदू संगठनों ने पहले प्रेस क्लब चौक पर जाम लगा दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ​अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मामले में शिकायत के आधार पर मुस्लिम नेता अयूब खान, नमीन खान व 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम देते हुए ढाई घंटे बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया। इस घटना ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

हिंदू संगठनों ने बीच सड़क किया हनुमान चालीसा का पाठ

ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद अकबर अली के नेतृत्व में मुस्लिम लोग देशभर में मुस्लिम समाज के साथ हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न के विरोध में कमिश्नर दफ्तर में ज्ञापन देने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में प्रेस क्लब चौक पर एक हिंदू व्यक्ति ने अचानक जय श्रीराम का नारा लगा दिया। इस पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि उसकी स्कूटी की चाबी छीन ली गई और उसे पीटने की भी कोशिश की गई। देखते ही देखते मौके पर दोनों पक्षों के लोग इकट्ठे हो गए और माहौल गरमा गया। एक तरफ से जोरदार जय श्रीराम के नारे लगे तो दूसरी ओर से अल्लाह हू अकबर के नारे। इसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने शाम 6 बजे शहर के व्यस्त बीएमसी चौक पर जाम लगा दिया। उन्हें रोकने की कोशिश में पुलिस की उनसे धक्कामुक्की भी हुई। हिंदू संगठनों ने सड़क के बीच में ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

'अल्लाह हू अकबर नहीं बोला तो जान से मार देंगे'

मारपीट का ​शिकार हुए युवक योगेश ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि वह सड़क से गुजर रहा था, तभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इकट्ठा होकर अल्लाह हू अकबर और सर से तन जुदा कर देंगे जैसे नारे लगा रहे थे। योगेश ने दावा किया कि उसने और कुछ अन्य लोगों ने जवाब में जय श्रीराम के नारे लगाए। बाकी लोग तो वहां से चले गए लेकिन भीड़ ने उसे को पकड़ लिया। मुझसे अल्लाह हू अकबर का नारा लगाने के लिए कहा गया। मैंने जय श्रीराम कहा तो मुझे धमकियां दी गईं कि अगर मैंने अल्लाह हू अकबर नहीं बोला तो जान से मार देंगे। आसपास के लोगों ने मौके पर आकर मुझे किसी तरह बचाया। योगेश ने आगे बताया कि भीड़ ने उसके साथ मारपीट की और उसकी एक्टिवा की चाबी भी छीन ली। पुलिस के सामने मुझे पीटा गया लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने मौके पर शिकायत भी दी थी।

मारपीट के आरोप झूठे : मोहम्मद अकबर

मुस्लिम पक्ष से आल इंडिया उलेमा के चेयरमैन मोहम्मद अकबर अली ने बताया कि वह देश में मुस्लिमों से हो रहे भेदभाव के खिलाफ कमिश्नर दफ्तर में मेमोरंडम देने जा रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने उन्हें देखकर जय श्रीराम के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे मारपीट के आरोप झूठे हैं और हिंदू व्यक्ति की छीनी गई स्कूटी की चाबी वापस करवा दी गई है। वही, डीसीपी नरेश डोगरा ने कहा कि शिकायत के आधार पर मुस्लिम नेता अयूब खान, नमीन खान व 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किसी को भी शांति और कानून-व्यवस्था से ​खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी और पुलिस ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Punjab News

