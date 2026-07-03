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मान गए चन्नी? अब मनीष तिवारी अलग नाराज; पंजाब में कम नहीं हो रही कांग्रेस की मुश्किलें

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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Punjab: कांग्रेस आलाकमान का यह फैसला काफी गहन विचार-विमर्श के बाद आया है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई वाले तीन सदस्यीय पैनल ने करीब 66 वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर फीडबैक लिया था।

मान गए चन्नी? अब मनीष तिवारी अलग नाराज; पंजाब में कम नहीं हो रही कांग्रेस की मुश्किलें

Punjab News: कांग्रेस आलाकमान भले ही पंजाब में जारी कलह को शांत करने और पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच फिलहाल के लिए समझौता कराने में सफलता पा ली है, लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी की दरारें बहुत गहरी हैं। सबसे बड़ा पेच अब इस बात पर फंसा है कि क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा लोकसभा सांसदों को टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं। यह एक ऐसा पेच है जो पंजाब कांग्रेस में फिर से बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर सकता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत मुख्यमंत्री पद के कई बड़े दावेदार इस समय लोकसभा सांसद हैं।

सूत्रों के मुताबिक, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभालने के लिए बेहद उत्सुक थे। वे अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर बनाए रखने की हरी झंडी देने के बाद आलाकमान से नाराज हैं। हालांकि, आलाकमान ने संतुलन बनाने के लिए वारिंग को अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को विधायक दल का नेता बनाए रखा है, जबकि चन्नी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण कमेटियों का प्रमुख बनाकर संतुष्ट करने का प्रयास किया है। इनमें लोकसभा सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमर सिंह और कांग्रेस के संयुक्त कोषाध्यक्ष विजय इंदर सिंगला शामिल हैं।

कांग्रेस आलाकमान का यह फैसला काफी गहन विचार-विमर्श के बाद आया है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई वाले तीन सदस्यीय पैनल ने करीब 66 वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर फीडबैक लिया था। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि पार्टी के एक बड़े धड़े का मानना था कि वारिंग को बदला जाना चाहिए।

चन्नी के समर्थन में जुटे जाट सिख नेता

इस सबके बीच जाट सिख समुदाय के कम से कम 30 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर समय मांगा था ताकि वे एक दलित सिख नेता के रूप में चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पैरवी कर सकें। जैसे ही चन्नी खेमे ने दबाव बनाना शुरू किया कि दूसरे गुट भी सक्रिय हो गए। नवंबर 2025 में नियुक्त किए गए अधिकांश जिला अध्यक्षों ने राजा वारिंग का समर्थन किया। दूसरी तरफ दो बड़े जाट सिख नेताओं प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाथ मिला लिया ताकि चन्नी को इस पद से दूर रखा जा सके।

चन्नी विरोधी खेमे ने तो यहां तक प्रस्ताव दे दिया था कि अगर चन्नी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। एक तर्क यह भी दिया गया कि चुनाव से कुछ महीने पहले वारिंग को हटाना गलत संदेश देगा।

2022 की गलती से डरी कांग्रेस

कांग्रेस नेतृत्व के जेहन में साल 2022 के विधानसभा चुनाव का कड़वा अनुभव भी है। तब चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर चन्नी को कमान सौंपी गई थी, जिसका नतीजा बेहद निराशाजनक रहा। कांग्रेस चन्नी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और 117 में महज 18 सीटों पर सिमट गई। पंजाब में यह कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था।

वर्तमान में चन्नी, रंधावा, अमर सिंह और राजा वारिंग सभी लोकसभा सांसद हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का मुद्दा अगला बड़ा विवाद बन सकता है। कांग्रेस में इस पर कोई निश्चित नियम नहीं है। उदाहरण के लिए हाल ही में केरल चुनाव में कांग्रेस ने सांसदों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन असम में लोकसभा के उपनेता गौरव गोगोई को जोरहाट से मैदान में उतारा था। वे चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के इतिहास में ऐसे उदाहरण भी हैं जब पार्टी ने लोकसभा सांसदों को मुख्यमंत्री बनाया है। साल 2018 में कमलनाथ को मध्य प्रदेश और 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय ये दोनों ही दिग्गज नेता सांसद थे।

मनीष तिवारी की नाराजगी ने बढ़ाई चिंता

पंजाब कांग्रेस में सिर्फ चन्नी ही नाराज नहीं हैं बल्कि चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद मनीष तिवारी भी पार्टी के रवैये से बेहद खफा हैं। मनीष तिवारी इस बात से आहत हैं कि इतनी बड़ी फीडबैक प्रक्रिया के दौरान उनसे कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने एक्स पर लिखा, "काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षा की कोई दवा होती! कांग्रेस ने मुझे पिछले 45 वर्षों में बहुत कुछ दिया है और मैंने भी अपना पूरा वयस्क जीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में समर्पित किया है। जो होना है, वो होगा।"

मनीष तिवारी के करीबियों का कहना है कि वे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष या किसी अन्य पद की दौड़ में नहीं थे, लेकिन वे इस बात से दुखी हैं कि आलाकमान ने उनसे बात करने तक का शिष्टाचार नहीं दिखाया। वहीं जिला अध्यक्षों तक को दिल्ली बुलाकर राय ली गई थी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Charanjit Singh Channi

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