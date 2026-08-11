'जॉम्बी' बने युवकों का वीडियो शेयर कर बुरे फंसे हरभजन सिंह, पंजाब पुलिस ने दे डाली नसीहत
हरभजन सिंह ने 'जॉम्बी' की तरह दिखते युवकों का वीडियो शेयर कर पंजाब में नशे पर चिंता जताई। हालांकि, पंजाब पुलिस ने फैक्ट-चेक कर बताया कि यह वीडियो पंजाब का नहीं, बल्कि राजस्थान के श्रीगंगानगर का है।
पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दो युवक 'जॉम्बी' की तरह अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आ रहे हैं। भज्जी ने इस वीडियो को पंजाब के युवाओं में बढ़ते नशे से जोड़ते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि, इसके बाद पंजाब पुलिस ने इस वायरल वीडियो का फैक्ट-चेक किया और हरभजन सिंह के दावे की असली सच्चाई सामने रख दी।
हरभजन सिंह ने वीडियो शेयर कर क्या कहा था?
हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर वीडियो शेयर करते हुए पंजाब में नशे की लत के कथित प्रभाव पर गहरा दुख जताया। उन्होंने इस स्थिति के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा, "हमारे पंजाब को नजर लग गई है मेरे दोस्त... सरकारों ने पंजाब और यहां के पंजाबी युवाओं को बर्बाद कर दिया है। यह सब देखकर रोने का मन करता है। मेरे पंजाब को माफ कर दो... पंजाब को छोड़ दो। ये लोग पंजाब को कहां ले आए हैं?"
उन्होंने आगे लिखा, "जो पंजाब कभी अपनी तरक्की, हिम्मत और बहादुरी के लिए जाना जाता था- आज उसी पंजाब के युवा नशे की गिरफ्त में हैं। अभी भी वक्त है- मेरे पंजाब को बचा लो। पंजाब के युवाओं को बचा लो।"
पंजाब पुलिस ने किया फैक्ट-चेक, सामने आई ये सच्चाई
हरभजन सिंह के इस पोस्ट पर पंजाब पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वीडियो का सच दुनिया को बताया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सर्कुलेट हो रहा यह वीडियो दरअसल राजस्थान के श्रीगंगानगर का है, पंजाब का नहीं। इस घटना का पंजाब पुलिस से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस ने भज्जी को सावधान करते हुए कहा, "वीडियो में पंजाबी ऑडियो ट्रैक सुनाई देने का मतलब यह नहीं है कि वह घटना पंजाब की ही हो।" पुलिस ने लोगों और सोशल मीडिया अकाउंट्स से अपील की है कि कोई भी भ्रामक कंटेंट पोस्ट करने या पंजाब पुलिस को टैग करने से पहले तथ्यों और लोकेशन की सही से पुष्टि जरूर कर लें। पुलिस ने अपने पोस्ट में सीधे हरभजन सिंह को टैग करते हुए नसीहत भरे लहजे में लिखा- "जिम्मेदारी से शेयर करना मायने रखता है।"
हरभजन की पोस्ट पर पंजाब सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने बीजेपी सांसद पर आरोप लगाया कि उन्होंने पंजाब की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर दूसरे राज्य का वीडियो शेयर किया। कौर ने X पर एक पोस्ट में कहा, "अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की उनकी बेताबी देखिए। वह राजस्थान का वीडियो शेयर कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि यह पंजाब का है।" उन्होंने सिंह पर बीजेपी के राजनीतिक हितों के लिए काम करने का आरोप लगाया और कहा कि पंजाब के लोग राज्य की छवि खराब करने के लिए उन्हें माफ नहीं करेंगे।
पंजाब के एक और मंत्री, हरभजन सिंह ETO ने भी पूर्व क्रिकेटर पर निशाना साधा और BJP पर गलत जानकारी फैलाकर पंजाब को निशाना बनाने का आरोप लगाया। AAP मंत्री ने कहा, "यह BJP का आम तरीका है: झूठ गढ़ना और हरभजन जैसे बिकाऊ लोगों का इस्तेमाल करके लगातार पंजाब को बदनाम करना। यह वीडियो राजस्थान का है, लेकिन वह उस राज्य की छवि खराब करने के लिए झूठ बोल रहे हैं जिसने उन्हें उनका पूरा करियर दिया। पंजाब के लोग इस गंदे प्रोपेगैंडा को अच्छी तरह समझते हैं।"
"जॉम्बी ड्रग" शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर जाइलाजीन के लिए किया जाता है। यह जानवरों को शांत करने वाली दवा है जो आजकल गैर-कानूनी ड्रग्स में तेजी से पाई जा रही है। इसे आम बोलचाल में "ट्रैंक" या "ट्रैंक डोप" भी कहा जाता है और अक्सर इसे कोकीन जैसी दूसरी ड्रग्स के साथ मिलाया जाता है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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