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पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है गिरफ्तारी

Subodh Kumar Mishra एएनआई, गुरुग्राम
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुग्राम सेशंस कोर्ट ने उन्हें सात दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले शनिवार को ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी।

पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है गिरफ्तारी

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुग्राम सेशंस कोर्ट ने उन्हें सात दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले शनिवार को ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। संजीव अरोड़ा को कथित तौर पर फर्जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लेन-देन से जुड़े 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी

इससे पहले, शनिवार को जांच एजेंसी ने मंत्री अरोड़ा को उनसे और उनकी कारोबारी संस्थाओं से जुड़े कई ठिकानों पर दिन भर चली तलाशी के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ये छापे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मारे गए थे।

अधिकारियों के अनुसार, ईडी की टीमों ने शनिवार तड़के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में फैले पांच ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया। इनमें से चार ठिकाने सीधे तौर पर अरोड़ा और उनसे जुड़ी संस्थाओं से जुड़े थे, जबकि एक दफ्तर हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड का था, जो इस मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में है।

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जीएसटी रिफंड पाने के लिए हेरफेर का आरोप

ईडी अधिकारियों का दावा है कि मंत्री अरोड़ा ने अपनी कंपनी के जरिए दिल्ली में मौजूद कुछ ऐसी फर्मों से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के मोबाइल फोन के लिए फर्जी इनवॉइस बनाए, जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं था। आरोप है कि इन लेन-देन का इस्तेमाल गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के साथ-साथ एक्सपोर्ट क्रेडिट और ड्यूटी ड्रॉबैक पर गलत जीएसटी रिफंड पाने के लिए किया गया।

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कंपनी ने बयान जारी कर सफाई दी

इस बीच, हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड ने ईडी की कार्रवाई और मंत्री अरोड़ा की गिरफ्तारी के जवाब में एक आधिकारिक बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि उसे न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है।

आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए कंपनी ने कहा कि उसने मई 2023 में केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत मोबाइल फोन एक्सपोर्ट के कारोबार में कदम रखा था। कंपनी ने यह भी कहा कि भारतीय मोबाइल एक्सपोर्ट के लिए यूएई एक अहम बाजार बना हुआ है। कंपनी ने दावा किया कि उसके एक्सपोर्ट ऑपरेशन पूरी तरह से वैध थे, और वह जीएसटी धोखाधड़ी का शिकार हुई है।

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केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप

अपने मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दी हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह मोदी जी और बीजेपी पंजाब के साथ जोर-जबरदस्ती कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी, आप बेशक चार और ईडी रेड्स करवा लीजिए, बीजेपी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। जिन्हें आप गिरफ्तार करेंगे, वे चार दिन में बाहर आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी अगले बीस सालों तक पंजाब में कदम रखने लायक भी नहीं बचेगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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