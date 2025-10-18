भुल्लर की गिरफ्तारी आंखें खोलने वाली, मशीनरी देख क्यों नहीं पाई; भड़के राज्यपाल
संक्षेप: केंद्रीय एजेंसी ने तलाशी पूरी होने के बाद कहा कि उसने कुल 7.5 करोड़ रुपये नकद, लगभग 2.5 किलोग्राम सोने के आभूषण, रोलेक्स और राडो जैसे ब्रांडों सहित 26 लक्जरी घड़ियां जब्त की हैं।
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार को रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी को एक ‘आंखें खोलने वाला’ मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है और यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
नाभा के पंजाब पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भुल्लर के आवास से 7 करोड़ रुपये नकद बरामद होने की खबरें चौंकाने वाली हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राशि एक दिन में इकट्ठा नहीं हो सकती। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए पूछा, “यह सब इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था और हमारी विशाल प्रशासनिक मशीनरी इसे क्यों नहीं देख पाई?”
राज्यपाल ने कहा कि अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार सबके सामने हो रहा था, तो इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले की गंभीरता को समझने की जरूरत है, क्योंकि यह गिरफ्तारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई है, जो एक केंद्रीय एजेंसी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बावजूद इतने वरिष्ठ स्तर पर गलत आचरण का पता न चल पाना चिंताजनक है और इस पर आत्ममंथन की आवश्यकता है।
कार्यक्रम स्थल से रवाना होने से पहले कटारिया ने कहा कि डीआईजी की गिरफ्तारी से लोगों में यह विश्वास जगेगा कि “अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है।” उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी से इस मामले में गहन जांच और आत्मनिरीक्षण करने का आह्वान किया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
सीबीआई की छापेमारी में पुलिसकर्मी के घर से और नकदी, सोना जब्त
रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के पुलिस उपमहानिरीक्षक (रोपड़ रेंज) हरचरण सिंह भुल्लर से सीबीआई द्वारा जब्त की गई नकदी 7.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इसके अलावा 2.5 किलोग्राम सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
केंद्रीय एजेंसी ने भुल्लर को बृहस्पतिवार को एक कबाड़ कारोबारी से कथित तौर पर आठ लाख रुपये की रिश्वत लेने और नियमित मासिक भुगतान की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के अनुसार, बृहस्पतिवार देर रात तक पांच करोड़ रुपये नकद, 1.50 किलोग्राम के आभूषण और बेनामी संपत्तियों सहित अचल संपत्तियों से संबंधित अन्य सामान और दस्तावेज मिले थे।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी पुलिस अधिकारी को चंडीगढ़ की एक विशेष अदालत में पेश किया जिसके बाद उन्हें शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। केंद्रीय एजेंसी ने तलाशी पूरी होने के बाद कहा कि उसने कुल 7.5 करोड़ रुपये नकद, लगभग 2.5 किलोग्राम सोने के आभूषण, रोलेक्स और राडो जैसे ब्रांडों सहित 26 लक्जरी घड़ियां जब्त की हैं।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।