महिलाओं के खातों में सरकार ने भेजे 4500 रुपये, तीन महीने की रकम एक साथ मिली
CM मान ने कहा कि 1500 की मासिक सहायता से कोई अमीर नहीं हो जाएगा, लेकिन यह राशि महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का एक कदम है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत खाते में पैसे ट्रांसफर किए। 18 साल से बड़ी उम्र की 40 लाख महिलाओं के खातों में पैसे डाले गए। जनरल वर्ग की महिलाओं के खाते में 3 हजार और एससी वर्ग की महिलाओं के खाते में 4500 रुपए आए। इस योजना से पहली बार लाभार्थी महिलाओं को 3 महीने की रकम एक साथ मिली है। इससे पहले 32 लाख महिलाओं के खाते में रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। इस तरह से आप सरकार 2027 के चुनाव से पहले अपनी सबसे बड़ी गारंटी में करीब 98 लाख में से 72 लाख महिलाओं को कवर कर लिया।
सीएम मान बोले, आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया
शनिवार को पठानकोट में स्थित व्हाइट मेडिकल कॉलेज में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमने जनता से किए सारे वादे पूरे किए हैं। पहले मुझे कोई जानता तक नहीं था, लेकिन महिलाओं ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। अब उनके फोन पर टूं-टूं न करवाई तो क्या फायदा। 2022 विधानसभा चुनाव में महिलाओं से किया गया आखिरी बड़ा वादा भी हमने पूरा कर दिया है। महिलाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता किसी पर एहसान नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। मान ने कहा कि 1500 की मासिक सहायता से कोई अमीर नहीं हो जाएगा, लेकिन यह राशि महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का एक कदम है।
विधानसभा चुनाव से पहले पूरी की योजना
यह योजना पंजाब सरकार ने बजट 2026-27 में शुरू की थी। इसका मकसद राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 तक का लाभ मिलेगा। योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। पंजाब राज्य की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव चुनाव से पहले अपनी सबसे बड़ी गारंटी लगभग पूरी कर दी है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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