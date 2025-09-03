Government should declare Punjab floods as national disaster demand relief package 25000 crore पंजाब की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार, 25000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Government should declare Punjab floods as national disaster demand relief package 25000 crore

पंजाब की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार, 25000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने केन्द्र सरकार से पंजाब की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज आवंटित करने की मांग की है।

Varta जालंधरWed, 3 Sep 2025 11:04 PM
share Share
Follow Us on
पंजाब की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार, 25000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने केन्द्र सरकार से पंजाब की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज आवंटित करने की मांग की है। विधायक खैरा ने बुघवार को यहां प्रेस सम्मेलन में कहा कि पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ ने जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व क्षति पहुंचायी है। उन्होंने पंजाब और केन्द्र सरकार, दोनों की घोर लापरवाही और अक्षमता की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि खराब जल प्रबंधन, उपेक्षित बुनियादी ढांचे और अनियोजित शहरी विकास के कारण आई बाढ़ ने पंजाब के लोगों की सुरक्षा में दोनों सरकारों की विफलताओं को उजागर कर दिया है।

बांधों, नहरों और जल निकासी प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रखरखाव और उन्नयन में आप सरकार की निष्क्रियता के कारण यह आपदा आई है। नदियों और नहरों से समय पर गाद न निकलने और बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण के कारण भारी बारिश का असर और भी बदतर हो गया है। इसी तरह, केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ की तैयारी और आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त सहायता और धन मुहैया कराने में विफलता ने पंजाब को असुरक्षित बना दिया है। इस दोहरी लापरवाही के परिणामस्वरूप भारी फसल क्षति, घरों का विनाश और दुखद जनहानि हुई है।

खैरा ने मांग करते हुए कहा कि इस मानव निर्मित आपदा के कारणों की जांच और बाढ़ प्रबंधन में खामियों के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण व्यापक फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को प्रति एकड़ 50000 रुपये का तत्काल मुआवजा दिया जाए। बाढ़ से जिन परिवारों के घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं, उन्हें मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहायता के लिए 2.50 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस त्रासदी में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि वितरित की जायेगी, जिससे शोक संतप्त लोगों को सम्मानजनक सहायता सुनिश्चित होगी। बाढ़ से प्रभावित लोगों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किसानों के लिए बैंक ऋण और ब्याज की अदायगी पर एक वर्ष की रोक लागू की जाएगी।

Punjab Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।