पंजाब की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार, 25000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने केन्द्र सरकार से पंजाब की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज आवंटित करने की मांग की है। विधायक खैरा ने बुघवार को यहां प्रेस सम्मेलन में कहा कि पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ ने जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व क्षति पहुंचायी है। उन्होंने पंजाब और केन्द्र सरकार, दोनों की घोर लापरवाही और अक्षमता की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि खराब जल प्रबंधन, उपेक्षित बुनियादी ढांचे और अनियोजित शहरी विकास के कारण आई बाढ़ ने पंजाब के लोगों की सुरक्षा में दोनों सरकारों की विफलताओं को उजागर कर दिया है।

बांधों, नहरों और जल निकासी प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रखरखाव और उन्नयन में आप सरकार की निष्क्रियता के कारण यह आपदा आई है। नदियों और नहरों से समय पर गाद न निकलने और बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण के कारण भारी बारिश का असर और भी बदतर हो गया है। इसी तरह, केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ की तैयारी और आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त सहायता और धन मुहैया कराने में विफलता ने पंजाब को असुरक्षित बना दिया है। इस दोहरी लापरवाही के परिणामस्वरूप भारी फसल क्षति, घरों का विनाश और दुखद जनहानि हुई है।