Government in action for flood relief in Punjab 8 ministers deployed on the front पंजाब में बाढ़ से राहत के लिए ऐक्शन में मान सरकार, 8 मंत्रियों को मोर्चे पर लगाया, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Government in action for flood relief in Punjab 8 ministers deployed on the front

पंजाब में बाढ़ से राहत के लिए ऐक्शन में मान सरकार, 8 मंत्रियों को मोर्चे पर लगाया

मुख्यमंत्री मान द्वारा जारी आदेश के बाद तरनतारन और फिरोजपुर में जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल और मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सतलुज किनारे धुस्सी बांध का निरीक्षण किया।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 10:29 PM
share Share
Follow Us on
पंजाब में बाढ़ से राहत के लिए ऐक्शन में मान सरकार, 8 मंत्रियों को मोर्चे पर लगाया

पंजाब में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल के आठ मंत्रियों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आठों मंत्री अपने-अपने इलाकों में जाकर राहत कार्यों की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति को सरकारी मदद के लिए इंतजार न करना पड़े।

राज्य सरकार का दावा है कि उसने पिछले तीन वर्षों में बाढ़ के रोकथाम और बचाव के लिए 276 करोड़ रुपये से बुनियादी ढांचा तैयार किया है, जिसकी वजह से अब पंजाब को हर साल इस समय बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। सरकार का कहना है कि अभी पंजाब में बाढ़ के कारण पैदा होने वाले हालात नियंत्रण में हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट अब केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों को सुरक्षा देने में काफी सहायक बने हैं।

हालात नियंत्रण में रहे और किसी भी सूरत में पंजाब में बाढ़ के कारण हालात बिगड़ने न पाए, आठ मंत्रियों को सीधे फील्ड में तैनात करने के अलावा मुख्यमंत्री मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में तुरंत राहत पहुंचाने के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि भी जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, फसल नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री मान द्वारा जारी आदेश के बाद तरनतारन और फिरोजपुर में जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल और मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सतलुज किनारे धुस्सी बांध का निरीक्षण किया। दोनों मंत्री गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने और तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे रहे। इसी तरह, मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया सुल्तानपुर लोधी पहुंचे और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कपूरथला में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा की।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, राहत कार्यों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और प्रभावित इलाकों में जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जब भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने तो सरकार तब भी उनके साथ खड़ी थी औऱ संकट की इस घड़ी में भी हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। यह सरकार कैमरों के सामने राहत बांटने वाली नहीं, बल्कि कैमरों से दूर जमीन पर काम करने वाली है। इसलिए राहत कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

Bhagwant Mann

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।