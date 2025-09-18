Good News Scholarship scheme for children from low-income families to study abroad विदेश में पढ़ाई का सपना होगा सच, सरकार ने शुरू की विदेशी छात्रवृत्ति योजना, जानें किसे होगा लाभ, Punjab Hindi News - Hindustan
पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार निम्न आय वर्ग के उन बच्चों को पूर्ण सहायता देगी जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। आइये जानते हैं कि इस योजना से किसे सबसे अधिक फायदा होगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Thu, 18 Sep 2025 09:13 PM
विदेश में पढ़ाई का सपना अब गरीब बच्चों के लिए भी सच होगा। कम आय वाले परिवारों के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की जा रही है। पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार निम्न आय वर्ग के उन बच्चों को पूर्ण सहायता देगी जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना पंजाब के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगी और अब माता-पिता को बच्चों को विदेश भेजने के लिए संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह विदेशी छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति समुदायों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए बनाई गई है। पात्रता मानदंडों का उल्लेख करते हुए कौर ने कहा कि हम उन बच्चों का चयन करेंगे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम है। सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने कहा कि इच्छुक विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए और उनकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण होगा।

उन्होंने आगे बताया कि प्रवेश के लिए आवेदन हेतु 500 शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों की सूची उपलब्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार वीजा, टिकट और ट्यूशन फीस का खर्च वहन करेगी, साथ ही 13.17 लाख रुपये प्रति वर्ष का भरण-पोषण भत्ता और 1.35 लाख रुपये का आकस्मिक भत्ता भी प्रदान करेगी। बलजीत कौर ने बताया कि एनओएस पोर्टल (https://nosmsje.gov.in) 15 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि हम कम आय वाले परिवारों के बच्चों के साथ मजबूती से खड़े हैं और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बच्चों को पूरा सहयोग देंगे।

