विदेश में पढ़ाई का सपना होगा सच, सरकार ने शुरू की विदेशी छात्रवृत्ति योजना, जानें किसे होगा लाभ

पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार निम्न आय वर्ग के उन बच्चों को पूर्ण सहायता देगी जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। आइये जानते हैं कि इस योजना से किसे सबसे अधिक फायदा होगा।

विदेश में पढ़ाई का सपना अब गरीब बच्चों के लिए भी सच होगा। कम आय वाले परिवारों के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की जा रही है। पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार निम्न आय वर्ग के उन बच्चों को पूर्ण सहायता देगी जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना पंजाब के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगी और अब माता-पिता को बच्चों को विदेश भेजने के लिए संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह विदेशी छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति समुदायों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए बनाई गई है। पात्रता मानदंडों का उल्लेख करते हुए कौर ने कहा कि हम उन बच्चों का चयन करेंगे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम है। सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने कहा कि इच्छुक विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए और उनकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण होगा।