पंजाब के लिए गुड न्यूज, 400 करोड़ का जापानी निवेश पक्का; भगवंत मान सरकार ने की डील

संक्षेप:

Wed, 3 Dec 2025 09:40 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
जापानी कंपनी टोप्पन स्पेशलिटी फिल्म्स ने अपनी विस्तार योजनाओं के तहत पंजाब में 400 करोड़ रुपये के निवेश के लिए बुधवार को पंजाब सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि टोप्पन स्पेशलिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड (TSF) और इन्वेस्ट पंजाब ने पंजाब में एक स्किल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए भी सहयोग और समर्थन देने पर सहमति जताई है।

मुख्यमंत्री के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि यह केंद्र उद्योग से जुड़े प्रासंगिक कौशलों को मजबूत करने और पंजाब में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएगा। मान ने कहा कि यह केंद्र वर्तमान एवं उभरते हुए उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देगा। उन्होंने बताया कि इस साझेदारी का फोकस उन आधुनिक और तकनीकी कौशलों पर होगा जो अभी सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं हैं। MoU के तहत उद्योग एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रमाणन भी प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता पंजाब और पूरे भारत में TSF और अन्य बड़ी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार के नए द्वार खोलेगा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना किसी पॉलिटेक्निक या तकनीकी संस्थान के साथ संयुक्त रूप से प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक सहयोग को भी मजबूत करेगी। मान ने आगे कहा कि उद्योग की जरूरतों के आधार पर TSF वित्तीय सहायता, तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण सहयोग तथा पाठ्यक्रम निर्माण में भी मदद करेगी। इस दौरान अप्रेंटिसशिप की सुविधा उपलब्ध रहेगी और योग्य प्रशिक्षुओं को उचित रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस समय जापान और दक्षिण कोरिया की 10 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं।

