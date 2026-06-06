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स्वर्ण मंदिर परिसर में गूंजे 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे, आज ही के दिन मारा गया था भिंडरावाले

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, अमृतसर
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ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर परिसर में 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे गूंजे और भिंडरावाले के पोस्टर लहराए गए। अमृतसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

स्वर्ण मंदिर परिसर में गूंजे 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे, आज ही के दिन मारा गया था भिंडरावाले

भारतीय इतिहास के सबसे संवेदनशील सैन्य अभियानों में से एक 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' की आज 42वीं बरसी है। इस मौके पर पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में एक बार फिर अलगाववादी स्वर सुनाई दिए। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक पीठ श्री अकाल तख्त साहिब पर भारी भीड़ जमा हुई, जहां जरनैल सिंह भिंडरावाले के समर्थन में पोस्टर लहराए गए और खालिस्तान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई।

अमृतसर में नारेबाजी और प्रदर्शन

श्री अकाल तख्त साहिब के पास इकट्ठा हुए कुछ चरमपंथी और सिख संगठनों के समर्थकों ने हाथों में तख्तियां और जरनैल सिंह भिंडरावाले के बड़े-बड़े पोस्टर ले रखे थे। इस दौरान 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगातार गूंजते रहे। प्रदर्शनकारियों और कई संगठनों द्वारा हर साल 6 जून को विशेष अरदास की जाती है, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाले और ऑपरेशन के दौरान मारे गए अन्य लोगों को याद किया जाता है।

बरसी की संवेदनशीलता को देखते हुए हर साल की तरह पंजाब पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा अमृतसर और विशेषकर स्वर्ण मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और शांति व्यवस्था कायम रहे।

क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार?

ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 1 से 8 जून 1984 के बीच चलाया गया एक बड़ा सैन्य अभियान था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर सेना ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) परिसर को जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके हथियारबंद समर्थकों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए यह अभियान चलाया था। सेना की भारी गोलीबारी और कार्रवाई के दौरान 6 जून 1984 जून को जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौत हो गई थी।

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इस सैन्य कार्रवाई में अकाल तख्त साहिब की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा था। इस अभियान ने समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई, जिसके विनाशकारी राजनीतिक और सामाजिक परिणाम देश को दशकों तक झेलने पड़े। समूचे सिख समुदाय ने इसे हरमंदिर साहिब की बेअदबी माना और इंदिरा गांधी को अपने इस कदम की कीमत अपने सिख अंगरक्षक के हाथों जान गंवाकर चुकानी पड़ी।

आज 42 साल बाद भी इस सैन्य ऑपरेशन की बरसी पर होने वाली यह गहमागहमी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पंजाब के इतिहास का यह पन्ना आज भी बेहद संवेदनशील और भावनात्मक बना हुआ है।

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कौन था जरनैल सिंह भिंडरावाले?

जरनैल सिंह भिंडरावाले का असली नाम जरनैल सिंह बराड़ था। वह सिखों की प्रमुख रूढ़िवादी धार्मिक संस्था 'दमदमी टकसाल' का प्रमुख और 1980 के दशक में पंजाब का एक विवादास्पद कट्टरपंथी नेता था। उसका जन्म 2 जून 1947 को पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव में हुआ था। शुरुआत में उसने एक धार्मिक प्रचारक के रूप में सिख युवाओं को नशे से दूर रहने और खालसा परंपराओं का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित किया।

1978 में सिख-निरंकारी हिंसक झड़प के बाद वह प्रमुखता से उभरा। उसने 'आनंदपुर साहिब प्रस्ताव' (जिसमें पंजाब के लिए अधिक राजनीतिक और धार्मिक स्वायत्तता की मांग थी) का आक्रामक रूप से समर्थन किया। 80 के दशक की शुरुआत में उसके भाषणों ने पंजाब में उग्रवाद को भड़काया और उसके समर्थकों पर कई हिंसक वारदातों और हत्याओं के आरोप लगे।

स्वर्ण मंदिर पर कब्जा और मौत

पुलिस कार्रवाई से बचने और अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए भिंडरावाले ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर (अकाल तख्त) परिसर में हथियारों के साथ अपना मजबूत ठिकाना बना लिया। उसे और उसके सशस्त्र समर्थकों को वहां से निकालने के लिए ही भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' (1-8 जून 1984) चलाया, जिसमें 6 जून 1984 को वह मारा गया। मौत के बाद, वह अलगाववादी 'खालिस्तान आंदोलन' का एक प्रमुख चेहरा बन गया, हालांकि उसने अपने जीवनकाल में सीधे तौर पर एक अलग राष्ट्र की मांग करने से ज्यादा सिख अस्मिता और स्वायत्तता पर जोर दिया था।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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