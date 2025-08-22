girl eloped with arshad found dead in chandigarh hotel room suicide note अरशद के साथ भागी नाबालिग, होटल के कमरे में मिला दोनों का शव; सूइसाइड नोट में लिखी वजह, Punjab Hindi News - Hindustan
अरशद के साथ भागी नाबालिग, होटल के कमरे में मिला दोनों का शव; सूइसाइड नोट में लिखी वजह

यूपी के मुजफ्फरनगर से भागे एक प्रेमी जोड़े ने चंडीगढ़ के होटल में खुदकुशी कर ली। लड़की के परिवार ने युवक अरशद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 02:52 PM
चंडीगढ़ के एक होटल में घर से भागी नाबालिग और उसके प्रेमी का शव पाया गया है। पुलिस के मुताबिक 17 साल की लड़की 21 साल के अर्शद नाम के शख्स के साथ कुछ दिन पहले ही भाग गई थी। वे दोनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। अर्शद एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। वहीं लड़की बेगाराजपुर की रहने वाली थी। 18 अगस्त को लड़की घर से गायब हो गई थी। गुरुवार को दोनों का शव चंडीगढ़ के होटल में पाया गया। पुलिस को शक है कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। सवाल यह है कि दोनों मुजफ्फरनगर से भागकर चंडीगढ़ क्यों पहुंच गए?

एसएसपी संजय कुमार ने कहा कि लड़की के परिवार वालों ने अर्शद के खिलाफ दो दिन पहले अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बताया कि उनके शव के पास से एक सूइसाइड नोट भी मिला है। इसमें लिखा है कि वे दोनों अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं। बता दें कि लड़की के गायब होने के बाद कई हिंदूवादी संगठन भी ऐक्टिव हो गए थे और लड़की को ढूंढकर लाने का दबाव बना रहे थे।

पुलिस ने बताया कि लड़की 18 अगस्त को स्कूल गई थी और वहीं से गायब हो गई। वह घर लौटकर नहीं आई तो परिवार को चिंता होने लगी। उन्हें लड़की के अफेयर के बारे में पहले से जानकारी थी। ऐसे में परिवार ने थाने में अर्शद के खिलाफ अपहरण कि शिकायत दर्ज करवाई। वे दोनों पिछले कई महीनों से रिलेशनशिप में थे।

जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल में दोनों ठहरे थे। सुबह करीब 4 बजे होटल स्टाफ ने पुलिस को बताया कि एक युवक और युवती की हालत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूइसाइड नोट में दोनों ने अपने परिवार का नंबर लिखा था। उनका कहना था कि परिवार उनकी शादी के खिलाफ था।

