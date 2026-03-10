Hindustan Hindi News
भारत-US डील पर पंजाब असेंबली में निंदा प्रस्ताव पारित; CM मान का तंज- विश्वगुरु से विश्वचेला बन गए

Mar 10, 2026 07:45 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम विश्वगुरु बनने की बात करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम विश्वगुरु से विश्वशिष्य और फिर विश्वचेला बनते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं।

भारत-US डील पर पंजाब असेंबली में निंदा प्रस्ताव पारित; CM मान का तंज- विश्वगुरु से विश्वचेला बन गए

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारत-अमेरिका संधि को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस समझौते पर मंगलवार को पंजाब विधानसभा में चर्चा हुई और राज्य के किसानों पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अमेरिका और भारत की कृषि संरचना में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में खेतों का औसत आकार करीब 500 एकड़ है, जबकि पंजाब में यह लगभग 2.5 एकड़ है। ऐसे में हमारे किसान उनके उत्पादन से कैसे मुकाबला कर पाएंगे?

उन्होंने आशंका जताई कि इस समझौते से मक्का और कपास जैसी फसलों पर असर पड़ सकता है, जिससे पंजाब में फसल विविधीकरण की योजनाएं भी प्रभावित होंगी। भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम विश्वगुरु बनने की बात करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम 'विश्वगुरु' से 'विश्वशिष्य' और फिर 'विश्वचेला' बनते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब विधानसभा ने भारत-अमेरिका संधि की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया है।

इससे पहले पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को एक और प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की उन महिलाओं पर की गई अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की, जो 'मुख्यमंत्री मावां धीयां दा सत्कार योजना' का जश्न मना रही थीं। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करेगी। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) की चार महिला विधायकों अमनदीप कौर अरोड़ा, सर्वजीत कौर मनुके और इंदरजीत कौर मान ने सदन में अध्यक्ष के आसन के नजदीक आकर खैरा से माफी मांगने की मांग करते हुए विरोध जताया।

उन्होंने कहा कि कथित टिप्पणी सोशल मीडिया पर राज्य सरकार की योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थियों के बारे में की गई थी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने खैरा की फेसबुक पोस्ट पर खेद व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस टिप्पणी के विरोध में हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया।

कार्यवाही पुनः शुरू होने पर मनुके ने मांग की कि खैरा को माफी मांगने तक सदन में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मनुके ने खैरा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसका वित्त मंत्री ने समर्थन किया। कांग्रेस विधायकों के इस आग्रह के बावजूद यह प्रस्ताव पेश किया गया कि खैरा को बुधवार को विधानसभा में आकर अपना स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाए। आम आदमी पार्टी की विधायक इंदरजीत कौर मान ने इस सुझाव को खारिज कर दिया और मांग की कि निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए।

