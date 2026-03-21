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कमीशन एजेंट से मंत्री, जानिए कौन हैं अधिकारी सुसाइड केस में कुर्सी गंवाने वाले लालजीत भुल्‍लर

Mar 21, 2026 03:04 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजेर की खुदकुशी मामले में पट्टी विधानसभा सीट से आप विधायक लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा ले लिया गया। भुल्लर का कहना है कि उनपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और इनकी जांच होनी चाहिए।

कमीशन एजेंट से मंत्री, जानिए कौन हैं अधिकारी सुसाइड केस में कुर्सी गंवाने वाले लालजीत भुल्‍लर

पंजाब में तरनतारन जिले की पट्टी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से आज इस्तीफा ले लिया गया है। आरोप है कि उन्होंने अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने जहर खा कर जान दी थी। मरने से पहले उन्होंने वीडियो जारी कर भुल्लर पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन से इस्तीफा ले लिया। लालजीत सिंह भुल्लर ने साल 2022 के पंजाब विधान सभा चुनाव में पट्टी सीट से चार बार के विधायक और प्रकाश सिंह बादल परिवार के दामाद आदेश प्रताप सिंह कैरों को हराकर विधानसभा पहुंचे थे।

भुल्लर अकाली दल के कार्यकर्ता के तौर पर बरसों तक चुनावों में आदेश प्रताप सिंह कैरों के लिए काम करते हुए उनके झंडे तक लगाते रहे फिर 2015 में बादल सरकार के कार्यकाल में हुई बेअदबी की घटनाओं के बाद उन्होंने अकाली दल छोड़ दिया और कांग्रेस जॉइन कर ली लेकिन ज्यादा देर टिके नहीं। भुल्लर ने 2018 में एक बार फिर कैरों का हाथ थाम लिया। अगले साल फिर पलटी मारी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आप ने 2022 के विधानसभा चुनाव में लालजीत सिंह भुल्लर को पट्‌टी सीट से टिकट दिया। उन्होंने अकाली दल के कैंडिडेट आदेश प्रताप सिंह कैरों को 10,999 वोट से हराया था। इसी के इनाम के रूप में उन्हें आप सरकार में केबिनेट मंत्री बनाया गया था।

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लालजीत सिंह भुल्लर 12वीं तक पढ़े हैं। भुल्लर एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे और पट्टी अनाज मंडी में कमीशन एजेंट का काम करते थे वह कमीशन एजेंट यूनियन पट्टी के सात साल अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके पिता सुखदेव सिंह लैंड मार्गेज बेंक से रिटायर्ड हैं। लालजीत की दो बहनें इंग्लैंड में रहती हैं। पत्‍नी सुरिंदरपाल कौर गृहणी है जबकि एक बेटा और एक बेटी हैं। उन्होंने अपना राजनैतिक सफर शिरोमणि अकाली दल के एक्टिविस्ट के तौर पर शुरू किया था।

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नगर परिषद चुनाव ने बदली तकदीर

आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बाद फरवरी 2021 में हुए नगर परिषद चुनाव उनकी क्षमता की अग्निपरीक्षा थे। उन्होंने पट्टी नगर परिषद चुनाव के लिए आप उम्मीदवारों के समर्थन में चरणबद्ध तरीके से प्रचार अभियान चलाया। मतदान के दिन उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस द्वारा फर्जी वोट डाले गए थे।

पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया। इसी वजह से आप ने भुल्लर को हलका प्रभारी बनाया था। विधान सभा चुनाव में कमीशन एजेंट होने से न केवल उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त करने में मदद मिली और उन्होंने अकाली दल के आदेश प्रताप सिंह कैरों को, जो पट्टी से चार बार विधायक रह चुके हैं, इतने बड़े अंतर से हरा दिया था।

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भुल्लर बोले, आरोप बेबुनियाद, पार्टी से निष्पक्ष जांच की आस

पंजाब वेयरहाउस के अमृतसर के मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा ने शुक्रवार देर रात सल्फास निगल लिया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शनिवार सुबह उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने से पहले बनाए वीडियो में उन्होंने परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर का नाम लिया है। सीएम मान ने विवादित वीडियो के बाद मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा ले लिया। साथ ही मुख्य सचिव को मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, इस घटना के बाद भुल्लर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्हें पार्टी पर पूरा भरोसा है और निष्पक्ष जांच होगी।

(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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