पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर अरेस्ट, DM रंधवा मामले में हुई गिरफ्तारी
पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेयरहाउसिंग अधिकारी की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेयरहाउसिंग अधिकारी की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अमृतसर पुलिस ने पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक ( DM ) गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या मामले में पूर्व परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और निजी सहायक दिलबाग सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मृतक अधिकारी ने मौत से पहले एक वीडियो में लालजीत भुल्लर पर उत्पीड़न, धमकियां और टेंडर आवंटन को लेकर दबाव डालने का आरोप लगाया था, जिसके कारण उन्होंने सल्फास खाकर कथित तौर पर आत्महत्या की।
बता दें कि पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद आत्महत्या करने वाले एक वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी के परिवार ने सोमवार को राज्य सरकार को भुल्लर को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का 'अल्टीमेटम' दिया। अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा ने शनिवार तड़के जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भुल्लर द्वारा उत्पीड़न का दावा किया। विवाद के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर भुल्लर ने उसी दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
रंधावा के परिवार ने पहले ही कह दिया है कि जब तक भुल्लर को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं देंगे। सोमवार को अमृतसर में मीडिया से बातचीत में रंधावा के परिवार ने भुल्लर की अभी तक गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी व्यक्त की और मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। रंधावा की पत्नी और पेशे से विज्ञान की शिक्षिका उपिंदर कौर ने कहा था कि यह मेरा 'अल्टीमेटम' है कि अगर 24 घंटे के भीतर कुछ नहीं किया गया, तो मैं अपने बच्चों (दो बेटियों और एक बेटे) के साथ सड़कों पर उतर आऊंगी।'
शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें पट्टी क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे रंधावा को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि उन्होंने एक जहरीला पदार्थ खा लिया और उन्होंने परिवहन मंत्री पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वीडियो में रंधावा को कहते हुए सुना गया, 'आपके दोस्त ने मंत्री लालजीत भुल्लर के डर से 'सल्फास' खा लिया। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा।'
पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में रंधावा की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि वह भुल्लर के पिता को गोदाम का टेंडर आवंटित करें और यहां तक कि उन्होंने उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी। कौर ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके पति ने उन्हें बताया कि उन पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि किसी भी परिस्थिति में टेंडर भुल्लर के पिता के नाम पर स्वीकृत किया जाना चाहिए।
कौर ने आरोप लगाया कि भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और उनके सहायक कर्मचारी दिलबाग सिंह ने कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर टेंडर सुखदेव सिंह भुल्लर के नाम पर स्वीकृत नहीं हुआ तो रंधावा और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्राथमिकी के अनुसार, 13 मार्च को रंधावा को पट्टी में भुल्लर के घर बुलाया गया था, जहां उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। कौर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके पति को बंदूक का डर दिखाकर यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था कि उन्होंने गोदाम का टेंडर किसी अन्य पार्टी को आवंटित करने के लिए 10 लाख रुपये लिए थे। हालांकि, पट्टी से विधायक भुल्लर ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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