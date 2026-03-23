पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर अरेस्ट, DM रंधवा मामले में हुई गिरफ्तारी

पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेयरहाउसिंग अधिकारी की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वेयरहाउसिंग अधिकारी की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अमृतसर पुलिस ने पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक ( DM ) गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या मामले में पूर्व परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और निजी सहायक दिलबाग सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मृतक अधिकारी ने मौत से पहले एक वीडियो में लालजीत भुल्लर पर उत्पीड़न, धमकियां और टेंडर आवंटन को लेकर दबाव डालने का आरोप लगाया था, जिसके कारण उन्होंने सल्फास खाकर कथित तौर पर आत्महत्या की।

बता दें कि पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद आत्महत्या करने वाले एक वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी के परिवार ने सोमवार को राज्य सरकार को भुल्लर को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का 'अल्टीमेटम' दिया। अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा ने शनिवार तड़के जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भुल्लर द्वारा उत्पीड़न का दावा किया। विवाद के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर भुल्लर ने उसी दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

रंधावा के परिवार ने पहले ही कह दिया है कि जब तक भुल्लर को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं देंगे। सोमवार को अमृतसर में मीडिया से बातचीत में रंधावा के परिवार ने भुल्लर की अभी तक गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी व्यक्त की और मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। रंधावा की पत्नी और पेशे से विज्ञान की शिक्षिका उपिंदर कौर ने कहा था कि यह मेरा 'अल्टीमेटम' है कि अगर 24 घंटे के भीतर कुछ नहीं किया गया, तो मैं अपने बच्चों (दो बेटियों और एक बेटे) के साथ सड़कों पर उतर आऊंगी।'

शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें पट्टी क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे रंधावा को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि उन्होंने एक जहरीला पदार्थ खा लिया और उन्होंने परिवहन मंत्री पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वीडियो में रंधावा को कहते हुए सुना गया, 'आपके दोस्त ने मंत्री लालजीत भुल्लर के डर से 'सल्फास' खा लिया। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा।'

पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में रंधावा की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि वह भुल्लर के पिता को गोदाम का टेंडर आवंटित करें और यहां तक ​​कि उन्होंने उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी। कौर ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके पति ने उन्हें बताया कि उन पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि किसी भी परिस्थिति में टेंडर भुल्लर के पिता के नाम पर स्वीकृत किया जाना चाहिए।