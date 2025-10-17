Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Former Punjab DGPs son dies drug overdose cited as the cause
पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दवा का ओवरडोज बताई गई वजह

संक्षेप: पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत हो गई है। बताया गया कि दवा के ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद उनका शव सहारनपुर ले जाया गया है।

Fri, 17 Oct 2025 03:16 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की दवा की ओवरडोज लेने से मौत हो गई। पंचकूला के सेक्टर 4, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स स्थित घर में गुरुवार रात को ये घटना हुई। पुलिस को दिए गए बयान में परिवार के सदस्यों ने बताया कि 35 वर्षीय अकील ने किसी दवा का सेवन किया था। इसके बाद वे बेसुध हालत में मिले। उन्हें सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया।

पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन शव को यूपी के सहारनपुर ले गए है, जहां उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। अकील के परिवार के लोगों ने बताया कि अकील शादीशुदा थे और उनका एक बेटा और एक बेटी है। अकील वर्तमान में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। मनसा देवी थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर मुनीष कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दवा के ओवरडोज से मौत हुई है। मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। परिवार ने किसी प्रकार का कोई शक जाहिर नहीं किया है। फिर भी पुलिस परिवार से जानकारी जुटा रही हैं। सुसाइड नोट की कोई बात अब तक सामने नहीं आई है।

मां कांग्रेस सरकार में थी मंत्री

अकील के पिता व पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अलसुबह ही कागजी कार्रवाई के बाद सहारनपुर जिले के अपने पैतृक गांव में हरडा में चले गए थे। पोस्टमार्टम के बाद उनके रिश्तेदार शव को एम्बुलेंस से लेकर गए। 1985 बैच के आईपीएस मोहम्मद मुस्तफा 28 फरवरी 2021 को रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद सिद्धू ने उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्ताना हैं। वह कांग्रेस की चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री थीं।

पत्नी रह चुकी पंजाब वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन

पूर्व डीजीपी की पुत्र वधू यानी अकील की पत्नी जैनब अख्तर पंजाब वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और सियासत में काफी सक्रिय हैं। उनके पति का अचानक निधन होने से हर तरफ शोक की लहर है।

(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)

Punjab

