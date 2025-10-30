Punjab AAP News: पंजाब में पूर्व DSP को पकड़ने के लिए पुलिस मार रही छापे, AAP नेता को भरे कार्यक्रम में मारी गोली
Punjab AAP News: पंजाब के रूपनगर जिले के अगमपुर गांव में बुधवार को आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के एक नेता को पुलिस के एक पूर्व अधिकारी और दो अन्य लोगों ने कथित तौर पर गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि आप नेता नितिन नंदा के सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने संदेह जताया कि संपत्ति विवाद के कारण यह हमला हुआ।
सिर के पीछे लगी है गोली
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब नंदा एक स्थानीय कार्यक्रम में मौजूद थे। चंडीगढ़ के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक दिलशेर सिंह और दो अन्य लोग वहां आए और उन पर गोलियां चला दीं। नंदा के सिर के पिछले हिस्से में एक गोली लगी, जबकि दो गोलियां उन्हें नहीं लगीं। उन्हें आनंदपुर साहिब सिविल अस्पताल ले जाया गया और वहां से उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर रेफर कर दिया गया।
क्या है गोली कांड की वजह
पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच संपत्ति विवाद को लेकर लंबे समय से अनबन थी। उन्होंने बताया कि अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि जिले में जांच चौकियां स्थापित कर दी गई हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।
इस बीच, पंजाब के शिक्षा मंत्री और आनंदपुर साहिब से विधायक हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि उन्होंने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) के निदेशक से बात की है, जहां नंदा को भर्ती कराया गया है।
बैंस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'मैंने इस संबंध में पीजीआई के निदेशक से भी बात की है और वह व्यक्तिगत रूप से उनका ध्यान रख रहे हैं। मैं फिलहाल राजस्थान में हूं और जल्द ही लौटूंगा।'
