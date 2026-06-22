गुरदासपुर में बिना बारिश ही आ गई बाढ़, डूब गए गांव और खेत; जानें क्या है वजह
गुरदासपुर में अप्पर बारी दोआब नहर में टूट की वजह से सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए। वहीं गांवों तक भी पानी घुस गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार रात नहर में करीब 40 फीट चौड़ी दरार पड़ गई है।
पंजाब के गुरदासपुर जिले में अप्पर बारी दोआब (UBDC) नहर में आई बड़ी टूट के कारण आसपास के गांवों, रिहायशी इलाकों और कृषि भूमि में पानी भर गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। घटना के बाद किसानों और स्थानीय निवासियों में भारी चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार, सठियाली हेडवर्क्स के निकट अप्पर बारी दोआब नहर में रविवार को रात के समय करीब 40 फुट से अधिक चौड़ी दरार पड़ गई, जिससे तेज बहाव के साथ पानी आसपास के गांवों, मकानों और खेतों में घुस गया। पानी श्री हरगोबिंदपुर-गुरदासपुर मार्ग तक फैल गया और कई रिहायशी क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि रात करीब तीन बजे नहर किनारे स्थित विश्राम गृह में रह रहे प्रवासी मजदूरों की नींद तब खुली, जब उनके कमरों में अचानक पानी घुसने लगा। इसके बाद पता चला कि नहर टूट चुकी है और पानी तेजी से आसपास फैल रहा है। इस घटना से कई परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित ग्रामीणों ने बताया कि घरों में रखा गेहूं, घरेलू सामान और अन्य मूल्यवान वस्तुएं पानी में डूब गईं। खेतों में खड़ी फसलें भी जलमग्न हो गयी हैं। नुकसान का वास्तविक आकलन अभी किया जा रहा है।
घटना की सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। विभाग ने क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत शुरू करने के लिए भारी मशीनरी तैनात की है, हालांकि तेज जल प्रवाह के कारण कार्य में कठिनाइयां आ रही हैं। स्थानीय लोगों और किसानों ने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे करवाने, नुकसान का आकलन करने तथा प्रभावित परिवारों और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नहरों और सिंचाई ढांचे को मजबूत करने की भी अपील की गयी है।
सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य कर नहरी पानी की आपूर्ति जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है तथा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बता दें कि मॉनसून के अभी पंजाब पहुंचने में काफी समय है। फिलहाल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून महाराष्ट्र में आगे बढ़कर मुंबई तक पहुंच गया है। लेकिन अभी यह इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में अटका है। अनुमान के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून दिल्ली पहुंच सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने पंजाब में 22 से 24 जून के बीच बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही 60 से 70 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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