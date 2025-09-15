अफगानिस्तान पर संकट आया तुरंत भेजा पैसा, पर पंजाब...; क्यों भड़के भगवंत मान

Punjab news: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अफगानिस्तान पर आफत आई थी, एक मिनट के अंदर पैसा पहुंचा दिया था। लेकिन पंजाब को अभी तक 1600 करोड़ में से एक पैसा नहीं मिला। पंजाब से ऐसी क्या दुश्मनी?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र द्वारा बाढ़ राहत के लिए घोषित किए गए 1600 करोड़ के पैकेज में होती देरी की आलोचना की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अफगानिस्तान आफत आई थी सरकार ने तुरंत ही मदद भेज दी थी। वहीं पंजाब में हमें अभी तक इसका एक पैसा भी नहीं मिला है। इतना ही नहीं मान ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पैकेज को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, " अफगानिस्तान में आफत आई थी एक मिनट में वहां पैसा भेज दिया गया था। पंजाब पर आफत आई... ठीक है वह (पीएम मोदी) बड़े दिन बाद यहां आए और 1600 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया। ठीक है... लेकिन हमें अभी तक उस रकम का एक पैसा भी नहीं मिला है। हम इंतजार कर रहे हैं। यह पंजाब के साथ किस तरह की दुश्मनी है?"

सीएम मान ने एशिया कप में कल हुए भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा, "प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। कल भारत की टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला लेकिन हाथ नहीं मिलाया... सवाल यह है कि आखिर हमें उनके खिलाफ खेलना ही क्यों हैं? अनुराग ठाकुर ने कहा था कि टीमों को मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलना होता है... लेकिन हमने पहले भी तो ऐसे टूर्नामेंट का विरोध किया है, हमने बहिष्कार किया है। तो फिर आखिर अब मैच खेलने की क्या मजबूरी थी?"