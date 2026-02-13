Hindustan Hindi News
Feb 13, 2026 04:29 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पहले घर पर फायरिंग, अब सूफी सिंगर ज्योति नूरां से मांगी एक करोड़ रुपए की रंगदारी

दो दिन पहले पंजाब की सूफी सिंगर और जालंधर की रहने वाली ज्योति नूरां के घर पर फायरिंग के बाद अब उनसे एक करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही है। ज्योति नूरां के पति उस्मान ने कहाकि गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम पर धमकी भरी कॉल आ रही हैं और रंगदारी मांगी जा रही है। दो दिन पहले घर जो फायरिंग हुई है, उन्हें शक है कि वो भी इसी मामले में हुई है। इससे पहले भी कुछ संदिग्ध घर के बाहर चक्कर लगा चुके हैं। इसे लेकर उन्होंने जालंधर कमिश्नरेट पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन छह महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पुलिस किसी को ट्रेस नहीं कर पाई। दो दिन पहले हुई गोलीबारी के बाद भी पुलिस को बताया था।

पुलिस नहीं ट्रेस कर पाई नंबर
ज्योति नूरां के पति उस्मान ने बताया कि फिरौती मांगने वाले वॉट्सऐप कॉल करते हैं। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। वॉट्सऐप कॉल करने वाला संपत नेहरा के नाम से एक करोड़ रुपए मांग रहा है। पैसे न देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दे रहा है। इसकी पुलिस से भी शिकायत की गई है। कॉल करने वाले का नंबर भी दिया गया है, लेकिन आज तक ट्रेस नहीं हो पाया है। दो दिन पहले जब घर पर गोलियां चलाई गई थी तब ज्योति नूरां अंदर ही थीं। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद पुलिस ने घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है लेकिन कॉल करने वाले का नंबर पुलिस अभी तक ट्रेस नहीं कर पाई है।

लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड, जेल से चला रहा नेटवर्क
संपत नेहरा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है। सलमान खान के घर पर फायरिग मामले में संपत नेहरा का नाम आया था। उसने मुंबई जाकर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी भी की थी। संपत नेहरा को जून 2018 में हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। तब से वह विभिन्न जेलों में बंद है, लेकिन वह जेल के अंदर से भी अपने नेटवर्क को चला रहा है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

