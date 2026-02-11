Hindustan Hindi News
Firing outside Sufi singer Jyoti Nooran house in Jalandhar scooter rider opens fire
जलांधर में सूफी सिंगर ज्योति नूरां के घर के बाहर फायरिंग, स्कूटी सवार ने चलाई गोली

जलांधर में सूफी सिंगर ज्योति नूरां के घर के बाहर फायरिंग, स्कूटी सवार ने चलाई गोली

संक्षेप:

पंजाब में गोलीबारी की घटना थम नहीं रही हैं। पिछले हफ्ते जहां जालंधर में आम आदमी पार्टी नेता लक्की ओबरॉय की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी तो बीती रात सूफी सिंगर ज्योति नूरां के नए घर के बाहर फायरिंग की सनसनीखेज घटना हुई है।

Feb 11, 2026 07:06 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब में गोलीबारी की घटना थम नहीं रही हैं। पिछले हफ्ते जहां जालंधर में आम आदमी पार्टी नेता लक्की ओबरॉय की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी तो बीती रात सूफी सिंगर ज्योति नूरां के नए घर के बाहर फायरिंग की सनसनीखेज घटना हुई है। जालंधर के मकसूदा में उनके घर के बाहर बीती रात करीब 9.20 बजे स्कूटी पर सवार एक युवक गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गया। घटना के समय ज्योति नूरां घर के भीतर ही मौजूद थीं। गनीमत रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनते ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

गोलियों की आवाज सुन पड़ोसियों ने किया सूचित

बताया गया कि मंगलवार को रात करीब 9:20 बजे एक व्यक्ति स्कूटी पर सवार होकर वसंत कुंज स्थित ज्योति नूरां के घर के बाहर पहुंचा और घर की ओर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर स्कूटी पर भाग निकला। फायरिंग के वक्त ज्योति नूरां अपने घर के अंदर ही थीं। गोलियों की आवाज सुनने के पड़ोसियों ने ज्योति नूरां के परिवार को सूचित किया। इसके बाद परिवार ने तुरंत स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पीसीआर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और वहां से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। पुलिस इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावर की पहचान की जा सके और उसकी स्कूटी का नंबर ट्रेस किया जा सके। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ज्योति नूरां को पिछले कुछ समय से कोई धमकी मिली थी या यह किसी पुरानी रंजिश का नतीजा है।

घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई

पंजाब में कलाकारों और गायकों के घर के बाहर फायरिंग की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। यहां तक कि कनाडा तक में पंजाब के नामी गायकों के घरों पर फायरिंग हो चुकी है। ज्यादातर मामलों में गैंगस्टरों के फिरौती मांगे जाना ही ऐसी वारदातों के कारण रहे हैं। अब ज्योति नूरां जैसे बड़े नाम के घर पर हुए इस हमले ने एक बार फिर से सेलिब्रिटीज की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है।

नूरां सिस्टर्स के नाम से मशहूर है जोड़ी

नूरां सिस्टर्स के नाम से मशहूर ज्योति नूरां और सुल्ताना नूरां दोनों की जोड़ी अब तक कई सुपरहिट गानों के लिए आवाज दे चुकी हैं। सूफी संगीत परिवार में जन्मी इस जोड़ी ने साल 2015 में पहली एलबम यार गरिबां दा गाकर खूब शोहरत हासिल की थी। उन्होंने आलिया भट्ट की फिल्म हाइवे का 'पटाखा गुड्डी' गाना गाया, जिस से वे दुनियाभर में लोकप्रिय हो गई थी।

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

