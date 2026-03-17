फायरिंग से दहली पंजाब यूनिवर्सिटी, खतरे में सूफी सिंगर सतिंदर सरताज का शो?

चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार शाम कैंपस के अंदर फायरिंग हुई है। कल यानी बुधवार शाम को ही यहां नामी सूफी सिंगर सतिंदर सरताज का शो होना है। स्कूटी पर सवार दो हमलावरों ने बॉटनी डिपार्टमेंट के पास जसनदीप सिंह नामक युवक पर दो राउंड गोलियां चलाईं, जिस में वह बाल बाल बच गया।

पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार शाम कैंपस के अंदर फायरिंग हुई है। कल यानी बुधवार शाम को ही यहां नामी सूफी सिंगर सतिंदर सरताज का शो होना है। स्कूटी पर सवार दो हमलावरों ने बॉटनी डिपार्टमेंट के पास जसनदीप सिंह नामक युवक पर दो राउंड गोलियां चलाईं, जिस में वह बाल बाल बच गया। इस घटना से कैंपस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। डीएसपी दलबीर ने कहा कि दो गोलियां चली हैं। पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर गोली लगी है, वह एक लड़की की गाड़ी थी।

सोपू के लीडर को आए थे मारने शाम करीब 5 बजे छात्र संगठन सोपू के लीडर जशनदीप सिंह पार्किंग में खड़े थे। इसी दौरान दो युवक स्कूटी पर आए और उन्होंने आते ही उन पर फायरिंग की दी। जशनदीप सिंह खुद को बचाने के लिए वहां से भाग गए। इस दौरान आरोपियों ने दो राउंड गोलियां चलाईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोलियों के दो खाली खोल बरामद किए। घटना के बाद पूरे कैंपस में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। डीएसपी दलबीर और सेक्टर-11 थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर जसपाल भुल्लर ने टीम के साथ मौके का जायजा लिया। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस कैंपस और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। डीएसपी दलबीर ने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी है। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर यह फायरिंग किसने और किसके कहने पर की है।

पंजाब यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल इस घटना से पंजाब यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बुधवार को यूनिवर्सिटी में सिंगर सरताज सतिंदर का कार्यक्रम है। फायरिंग की घटना के बाद कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। पिछले साल पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें चाकू मारकर एक स्टूडेंट की हत्या कर दी गई थी और तीन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

सोपू का मुखिया रह चुका लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी (सोपू) पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के सबसे पुराने और प्रमुख छात्र संगठनों में से एक है। सोपू का नाम लॉरेंस बिश्नोई और विक्की मिड्डुखेड़ा जैसे पूर्व छात्र नेताओं से जुड़ा रहा है। गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई सोपू का मुखिया रहा है। कॉलेज पॉलिटिक्स के दौरान लॉरेंस बिश्नोई सोपू यानी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ा और इसी वक्त उसकी मुलाकात कई खतरनाक गैंगस्टर्स से हुई। उसके साथ कॉलेज में गोल्डी बराड़ भी पढ़ता था, जो बाद में उसका सबसे करीबी दोस्त बना और बराड़ ने बिश्नोई के एक इशारे पर कई हत्याएं की हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी इनमें शामिल है। इसी दौरान बिश्नोई की दोस्ती संपत नेहरा से भी हुई, जिसे बाद में सलमान खान की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया गया। यह भी लॉरेंस बिश्नोई का एक शार्प शूटर था।