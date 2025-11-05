बूटा सिंह पर बुरे फंसे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष, तरनतारन उपचुनाव से पहले दर्ज हुई FIR; क्या आरोप?

संक्षेप: इस मामले को लेकर विरोधी दल कांग्रेस पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह टिप्पणी गलती नहीं बल्कि जातिवादी अहंकार से प्रेरित अपराध है।

देश के पूर्व गृहमंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता बूटा सिंह पर दिए गए विवादित बयान के मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और लुधियाना से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बुरी तरह फंस गए हैं। बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह सिद्धू की शिकायत पर कपूरथला में वड़िंग के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कपूरथला पुलिस ने राजा वड़िंग के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 और 196 के साथ-साथ एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) (यू) और 3(1)(वी) के तहत केस दर्ज किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विपक्षी दलों ने वड़िंग को पिछले कई दिनों से घेरा हुआ है। कल पंजाब के वित्तनमंत्री हरपाल चीमा ने कहा था कि वड़िंग पर कानूनी कार्रवाई होगी। तरनतारन विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए यह एक झटका है। इस सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। ऐसे में अध्यक्ष पर केस दर्ज होने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

बूटा सिंह को काला कह कर फंसे राजा वड़िंग ने तरनतारन में चल रहे उपचुनाव के दौरान एक जनसभा में स्व. बूटा सिंह को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, "नाम सुणेया बूटा सिंह दा, काला रंग हुंदा सी, जमा काला, पठ्ठे पाउंदा सी पठ्ठे, कांग्रेस ने देश दा गृहमंत्री बणाया।" इसके बाद बवाल मचा हुआ है। विवाद बढ़ने के बाद राजा वड़िंग माफी मांग चुके लेकिन तब भी मामला शांत नहीं हो रहा। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है स्वर्गीय सरदार बूटा सिंह जी के प्रति गहरा सम्मान रखता हूं, जो मेरे लिए पिता तुल्य थे। मैं दोहराता हूं कि मेरा उनसे कोई अनादर करने का इरादा नहीं था। यदि मेरे शब्दों से किसी को अनजाने में ठेस पहुंची हो, तो मैं अपनी सबसे सच्ची और बिना शर्त माफी माफ़ी मांगता हूँ। वहीं, नेशनल एससी कमीशन ने वड़िंग पर कार्रवाई कार्रवाई को लेकर तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

वड़िंग को कल आयोग के समक्ष होना होगा पेश पंजाब एससी कमीशन ने जिला चुनाव अधिकारी को तलब कर लिया है। आयोग ने यह जानकारी भी जिला चुनाव अधिकारी से मांगी कि आचार संहिता के अनुपालन के लिए वड़िंग को जिले की सीमा से बाहर क्यों नहीं किया गया। आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी व नायब तहसीलदार जसविंदर सिंह ने मंगलवार को आयोग को पेश रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई जिसके चलते जिला चुनाव अधिकारी को तलब किया गया है। इससे पहले वड़िंग को भी 6 नवंबर को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया जा चुका है। गढ़ी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वड़िंग ने दिवंगत बूटा सिंह के प्रति रंग और नस्ल के आधार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।

विरोधी दल बोले, कांग्रेस दलित विरोधी इस मामले को लेकर विरोधी दल कांग्रेस पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह टिप्पणी गलती नहीं बल्कि जातिवादी अहंकार से प्रेरित अपराध है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता दलितों के अपमान वाले बयान देते रहे हैं। चीमा ने मांग की कि कांग्रेस तुरंत वड़िंग को पार्टी से निष्कासित करे नहीं तो उनकी दलित-विरोधी मानसिकता की पुष्टि होगी। शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वड़िंग ने मेहनती मजहबी समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि वड़िंग की भड़काऊ और अपमानजनक बातें उनके सामंती सोच और दलितों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती हैं। वहीं, भाजपा ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाये हैं।