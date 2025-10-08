FIR filed in Punjab for casteist social media posts after attempted attack on CJI BR Gavai पंजाब में CJI बीआर गवई के खिलाफ 'जातिवादी' पोस्ट्स, पुलिस ने दर्ज की FIR, Punjab Hindi News - Hindustan
पंजाब में CJI बीआर गवई के खिलाफ 'जातिवादी' पोस्ट्स, पुलिस ने दर्ज की FIR

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) इस मामले पर मुखर बनी हुई है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर सीजेआई के खिलाफ लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करने वालों की कड़ी निंदा की है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:47 PM
पंजाब पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई के विरुद्ध कथित रूप से जातिवादी और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्टों को लेकर कई एफआईआर दर्ज की है। यह कदम सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील द्वारा सीजेआई पर जूता फेंकने के असफल प्रयास के बाद उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणियां और नफरत फैलाने वाली सामग्री का प्रसार हुआ। बता दें कि जूता फेंकने वाले 71 वर्षीय दिल्ली निवासी वकील राकेश किशोर के खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि सीजेआई ने शिकायत दर्ज न करने का निर्णय लिया है। उधर, एक कार्यकर्ता ने किशोर के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल से अनुमति की मांग की है।

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) इस मामले पर मुखर बनी हुई है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर सीजेआई के खिलाफ लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करने वालों की कड़ी निंदा की है। राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के सम्मानित प्रधान न्यायाधीश को निशाना बनाने वाली अवैध और आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री के खिलाफ सख्ती बरतते हुए पंजाब पुलिस ने बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में 100 से अधिक शिकायतें मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की है।

प्रेस नोट में इन पोस्टों को जाति और सांप्रदायिक भावनाओं का दुरुपयोग कर शांति व सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने का प्रत्यक्ष प्रयास करार दिया गया है। इसमें कहा गया कि ये पोस्ट जातिवादी और घृणा से ओतप्रोत हैं, जिनका मकसद सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना, सार्वजनिक शांति भंग करना और न्यायिक संस्थाओं के प्रति सम्मान को समाप्त करना है। विज्ञप्ति के मुताबिक, संज्ञेय अपराधों की जानकारी मिलने पर विभिन्न थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं।

पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले दर्ज होने के बाद साइबर सेल विंग को निर्देश दिए गए हैं कि वह संबंधित प्लेटफॉर्म्स के साथ संपर्क कर विभिन्न सोशल मीडिया साइटों से विवादित सामग्री को तत्काल हटाने की कार्रवाई शुरू करे। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

