ससुर और बहू का अफेयर? पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा पर दर्ज हो गया बेटे की हत्या का केस

संक्षेप: बेटे की हत्या की साजिश रचने के मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, बेटी और बहू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 16 अक्टूबर को उनके वकील बटे का शव मिला था।

पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ अपने ही बेटे अकील अख्तर की हत्या और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज हुआ है। उनके साथ-साथ उनकी पत्नी, बेटी और बहू के खिलाफ भी साजिश में शामिल होने का केस दर्ज हुआ है। 16 अक्टूबर की देर रात हरियाणा के पंचकूला में घर पर अकील की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। परिवार ने उनकी मौत की वजह दवाइयों की ओवरडोज बताई थी। लेकिन पड़ोसी शमशुद्दीन ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि अकील की पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध थे,उससमें उनकी मां रजिया सुल्ताना भी शामिल थीं। शमशुद्दीन ने पंचकूला के पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी थी, जिस के बाद पंचकूला एमडीसी थाना पुलिस ने मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बहू व बेटी के खिलाफ धारा 103(1), 61 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।

पुराना वीडियो सामने आया, सनसनीखेज आरोप लगाए 35 साल के अकील पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रेक्टिस करते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। मौत के बाद अकील का 27 अगस्त का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह कह रहा है कि परिवार के लोग उसे मारने के लिए साजिशें रच रहे हैं। पिता-पत्नी के अवैध संबंधों का भी जिक्र किया है। उसकी माँ और बहन भी इस साजिश में शामिल हैं। अकील की 16 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे पंचकूला में मौत हो गई थी। पुलिस को दिए गए बयान में परिवार के सदस्यों ने बताया कि अकील ने किसी दवा का सेवन किया था। परिवार के लोगों को वे बेसुध हालत में मिले। इसके बाद उपचार के लिए उन्हें सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। मौत के बाद शव को हरियाणा के पंचकूला सेक्टर-6 स्थित सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम किया गया। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा मूलरूप से यूपी में सहारनपुर जिले के हरडा गांव के रहने वाले हैं इसलिए परिवार उनके शव को यहीं नमाज-ए-जनाजा के बाद सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

रिटायर होने के बाद मुस्तफा कांग्रेस में सक्रिय, पत्नी बनी थी कैबिनेट मंत्री मोहम्मद मुस्तफा 1985 बैच के आईपीएस रहे हैं। उन्हें पांच वीरता पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2021 में पंजाब के डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद मुस्तफा कांग्रेस में सक्रिय हो गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी काफी नजदीकियां रही हैं। वे सिद्धू के सलाहकार भी रह चुके हैं। मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्ताना कांग्रेस की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री थीं। रजिया को कांग्रेस ने 2022 में भी अपना प्रत्याशी बनाया था लेकिन तब वह चुनाव हार गई थी। मुस्तफा की पुत्रवधू जैनब अख्तर को करीब 4 साल पहले को पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया था।