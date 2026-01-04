Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Father murders daughter in Punjab for studying and playing cuts her
ज्यादा पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी...पिता ने वेटलिफ्टर बेटी को काट डाला, पंजाब में दर्दनाक घटना

ज्यादा पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी...पिता ने वेटलिफ्टर बेटी को काट डाला, पंजाब में दर्दनाक घटना

संक्षेप:

पंजाब के मुक्तसर में एक सनसनीखेज वारदात में पिता ने अपनी 18 साल की बेटी की धारदार हथियार (कस्सी) से हमला कर हत्या कर दी। मृतका की पहचान गांव मिड्ढा की चमनप्रीत कौर के रूप में हुई है।

Jan 04, 2026 09:24 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
पंजाब के मुक्तसर में एक सनसनीखेज वारदात में पिता ने अपनी 18 साल की बेटी की धारदार हथियार (कस्सी) से हमला कर हत्या कर दी। मृतका की पहचान गांव मिड्ढा की चमनप्रीत कौर के रूप में हुई है। वह मोहाली में बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी और पीजी में रहती थी। साथ ही वेटलिफ्टिंग की ​खिलाड़ी थी। वह वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी हरपाल सिंह मौके से फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि हरपाल सिंह चमनप्रीत कौर के पढ़ने से नाराज था और कहता था कि अगर वह ज्यादा पढ़ी तो बिगड़ जाएगी। इसी बात को लेकर घर में रोज झगड़ा होता था। पुलिस ने आरोपी हरपाल सिंह के ​खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पढ़ाई बंद करने के लिए झगड़ता था पिता
आरोपी हरपाल सिंह किसान है। चमनप्रीत कौर मोहाली में बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी और पीजी में रहती थी। हरपाल सिंह बेटी के ज्यादा पढ़ने के ​खिलाफ था। चमनप्रीत कौर इन दिनों मोहाली से अपने घर आई हुई थी। हरपाल रोज उससे पढ़ाई छोड़ने के लिए कहता था और उसके साथ झगड़ा करता था। रविवार को भी उसने झगड़ा किया और बात इतनी बढ़ गई कि उसने कस्सी से हमला कर अपनी बेटी चमनप्रीत कौर को मौत के घाट उतार दिया। वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

मौके पर ही मौत, मां ने बुलाई पुलिस
परिजनों ने बताया कि चमनप्रीत कौर पढ़ाई में तेज थी और समझदार लड़की थी। उसकी मां उसे आगे पढ़ाना चाहती थी और खेलों में भी सक्रिय रखना चाहती थी, लेकिन हरपाल सिंह इसके सख्त ​खिलाफ था। इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। कस्सी के वार से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। चमनप्रीत कौर की मां ने ही पुलिस को सूचना देकर बुलाया। थाना कबरवाला पुलिस प्रभारी हरप्रीत कौर ने बताया कि चमनप्रीत कौर की मां के बयान पर आरोपी हरपाल सिंह के ​खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Punjab Punjab News

