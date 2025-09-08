Father angry with love marriage takes horrific step, kills daughter and granddaughter with sickle लव मैरिज से नाराज पिता का खौफनाक कदम, बेटी और नातिन को दरांती से काट डाला, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Father angry with love marriage takes horrific step, kills daughter and granddaughter with sickle

बठिंडान के विर्क कलां गांव में एक युवती ने गांव के ही युवक से लव मैरिज की थी। नाराज पिता और भाई ने मिलकर युवती के साथ ही उसकी डेढ़ साल की बेटी की भी हत्या कर दी। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 04:06 PM
पंजाब के बठिंडा में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव विर्क कलां में सोमवार को एक पिता ने अपनी बेटी और नातिन की दरांती से काट कर हत्या कर दी। इस वारदात में आरोपी के बेटे ने भी उसका साथ दिया। आरोपी अपनी बेटी के गांव के ही युवक से लव मैरिज करने से नाराज था। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गांव के ही युवक से की थी लव मैरिज

युवती ने करीब तीन-चार साल पहले गांव के ही एक युवक से लव मैरिज की थी। परिवार ने इसका विरोध किया था और लंबे समय से घर में कलह चल रही थी। दंपती की करीब डेढ़ साल की बेटी है। सोमवार को युवती अपनी बेटी के साथ दवा लेने निकली थी। इसी दौरान गांव के पास ही उसके पिता और भाई ने रास्ता रोककर दोनों पर दरांती से ताबड़तोड़ वार कर दिए। मौके पर ही मां-बेटी की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाप बेटा फरार हो गया। पुलिस ने युवती के पिता और भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।

पंजाब के कई गांवों में लव मैरिज पर रोक

एक महीने पहले पंजाब के कई गांवों में अपने ही गांवों में शादी कराने के बढ़ते प्रचलन के कारण पंचायतों ने सामूहिक बहिष्कार के प्रस्ताव पारित किए गए थे। बठिंडा जिले के गांव कोटशमीर, फरीदकोट के गांव सिरसड़ी व अनोखपुरा और मानसा जिले के गांव सैदेवाला की पंचायतों ने बैठक कर यह प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी युवक अपने ही गांव में शादी नहीं कराएगा। जो ऐसा करेगा, उसका सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। फरीदकोट जिले के कोटकपूरा विधानसभा क्षेत्र के गांव सिरसड़ी, मोहाली जिले की मानकपुर शरीफ पंचायत और मोगा जिले की घल कलां पंचायत ने में भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किये थे। पंचायतों का मानना

है कि अपने ही गांव में शादी कराने से सामाजिक मान्यताएं कमजोर हो रही हैं जिस कारण ऑनर किलिंग के मामले भी बढ़ने लगे हैं। सरपंचों ने पंजाब सरकार से इस प्रस्ताव को राज्यभर में लागू करने की मांग की और पंजाब विधानसभा में इस मुद्दे पर विचार करने की भी अपील की थी।

(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)

