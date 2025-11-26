पंजाब में किसानों को गन्ने के प्रति क्विंटल 416 रुपए मिलेंगे, अब देश में सबसे ज्यादा दाम
पंजाब सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गन्ने के खरीद मूल्य में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब पंजाब में गन्ने का भाव 416 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष के 401 रुपए की तुलना में 15 रुपये अधिक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरदासपुर के दीनानगर में नई शुगर मिल के उद्घाटन के मौके पर यह घोषणा की। हरियाणा सरकार ने इस वर्ष गन्ने का रेट 415 प्रति क्विंटल तय किया है। पंजाब ने इससे एक रुपये अधिक मूल्य तय कर हरियाणा से बढ़त लेते हुए किसानों को बेहतर समर्थन देने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि पंजाब द्वारा तय किया गया यह रेट देश में सबसे अधिक है।
गुरदासपुर शुगर मिल की क्षमता बढ़ने से होगा किसानों को फायदा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुरदासपुर सहकारी शुगर मिल की क्षमता 2,000 टन से बढ़ाकर 5,000 टन कर दी गई है। अभी इस मिल को 2,850 गन्ना किसान सप्लाई कर रहे हैं लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद किसानों की संख्या बढ़कर 7,025 हो जाएगी। इससे किसानों को दूर-दराज की मिलों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे परिवहन खर्च और समय दोनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ने की फसल की गुणवत्ता भी बढ़ा रही है और इस मिल के विस्तार से किसानों की लंबे सफर वाली परेशानी भी खत्म होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गन्ने का भाव 416 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है।वहीं सीएम ने कहा कि किसानों का जो संघर्ष चल रहा है, वो केंद्र सरकार से जुड़ी मांगों को लेकर हैं। केंद्र को किसानों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब से जुड़ी मांगों को लेकर हम हमेशा किसानों के संपर्क में रहते हैं।
हरियाणा सरकार ने दिवाली पर बढ़ाये थे गन्ने के दाम
पड़ोसी राज्य हरियाणा में बीजेपी सरकार ने दिवाली पर गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए रेट बढ़ाये थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तब दावा किया था कि हरियाणा सरकार ने देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट देने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने अगेती गन्ना किस्मों के लिए किसानों को दिया जाने वाला भाव बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था।
