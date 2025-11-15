गैंगस्टरों पर कार्रवाई में नाकाम, भगवंत मान सरकार ने अमृतसर ग्रामीण के SSP को किया सस्पेंड

संक्षेप: गैंगस्टरों पर कार्रवाई ना कर पाने के आरोप में पंजाब सरकार ने अमृतसर रूरल के एसएसपी मनिंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। वह 2019 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वह अमृतशहर शहर में एसीपी के पद पर तैनात थे।

जिले में बढ़ रही गैंगस्टरों की गतिविधियों और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में नाकाम रहने पर पंजाब सरकार ने अमृतसर रूरल एसएसपी मनिंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये आदेश जारी किए हैं। उन्होंने पहले ही इस बारे में अफसरों को चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि पिछली सरकारों ने प्रदेश का ताना-बाना बिगाड़ दिया था, जहां गैंगस्टर और माफियाओं को बढ़ावा मिला था। उनकी सरकार ऐसी स्थिति को सुधार रही है। पंजाब में गैंगस्टर, तस्करों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार उनका सफाया कर रही है। उन्होंने अफसरों को साफ कहा कि क्राइम कंट्रोल में किसी भी सूरत में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सबकी मॉनिटरिंग हो रही है, जो भी इसमें असफल हुआ तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम मान ने लगातार क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2019 बैच के अधिकारी पर गंभीर शिकायतों के बाद एक्शन आईपीएस मनिंदर सिंह 2019 बैच के अधिकारी हैं। एसएसपी अमृतसर देहाती का पदभार संभालने से पहले वे अमृतसर शहर पुलिस कमिश्नरेट में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में तैनात थे। वे तरनतारन जिले में पुलिस अधीक्षक भी रहे। इसके बाद उन्हें पंजाब के राज्यपाल के एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया था। कई महत्वपूर्ण मामलों में समय पर कार्रवाई न होने और गिरोहबंद अपराधों को रोकने में ढिलाई की रिपोर्ट सामने आई थी। इसी को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अमृतसर रूरल एसएसपी मनिंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया है।

हफ्ते भर में पंजाब में दो एसएसपी सस्पेंड हफ्ते भर में पंजाब में दूसरे एसएसपी को सस्पेंड किया गया है। आईपीएस मनिंदर सिंह से पहले तरनतारन की एसएसपी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को सस्पेंड कर दिया था। भारतीय चुनाव आयोग ने तरनतारन उप चुनाव के मतदान से तीन दिन पहले यह कार्रवाई की थी। शिरोमणि अकाली दल ने प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को एसएसपी के खिलाफ शिकायत दी थी। इसमें डॉ. ग्रेवाल पर आम आदमी पार्टी की कठपुतली बनकर अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी। डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल तरनतारन की पहली महिला एसएसपी थीं और करीब दो माह पहले ही उन्हें यहां की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके स्थान पर सुरिंदर लांबा को तरनतारन का एसएसपी बनाया गया था।