गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट, मालगाड़ी का लोको पायलट घायल

गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट, मालगाड़ी का लोको पायलट घायल

संक्षेप:

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस के पहले पंजाब को दहलाने की कोशिश की गई है। फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद इलाके में में रेलवे लाइन पर जोरदार धमाका होने से एक मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक को चोटें आई हैं। कुछ समय पहले ही बब्बर खालसा के पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था।

Jan 24, 2026 04:22 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब में फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद में रेलवे लाइन पर जोरदार धमाका होने से एक मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक को चोटें आई हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। रेलवे अधिकारी और पुलिस जांच में लगी है। धमाके में आरडीएक्स का इस्तेमाल होने का शक जताया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक मालगाड़ी नई बिछाई गई रेल लाइन से गुजर रही थी। इंजन जैसे ही खानपुर फाटक के पास पहुंचा तो अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि रेलवे लाइन का लगभग तीन से चार फीट हिस्सा उड़ गया। इस घटना में मालगाड़ी के चालक को चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

विस्फोटक की जांच कर रहीं फॉरेंसिक टीमें

गणतंत्र दिवस से ठीक पहले हुई इस घटना ने सुरक्षा एजेंसीयों की नींद उड़ा दी है। धमाके में किस विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था, इसकी जांच के लिए फॉरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है लेकिन इस बारे में कुछ भी बताने से बच रहे हैं।

घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे रोपड़ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) नानक सिंह ने कहा, ‘‘बीती रात एक मामूली विस्फोट की सूचना मिली थी। कई जांच दल मौके पर पहुंच चुके हैं और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय किया जा रहा है। हम अपनी विशेष टीम भेजने वालीं अन्य एजेंसियों के संपर्क में हैं।” डीआईजी ने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और न ही बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘लोको पायलट के चेहरे पर मामूली चोट आई है और वह खतरे से बाहर है। ट्रेन के इंजन को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।’’

विस्फोट की प्रकृति के बारे में पूछे जाने पर डीआईजी ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और इस समय कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने इसे “मामूली विस्फोट” और “आपराधिक गतिविधि” बताते हुए कहा कि यह कुछ असामाजिक तत्वों की हरकत प्रतीत होती है। आतंकी पहलू से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस स्तर पर ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर यह स्पष्ट होगा कि इसे किसने अंजाम दिया, इसके पीछे क्या कारण था और क्या मकसद रहा। इस बीच, विस्फोट के बाद खानपुर गांव में दहशत का माहौल है। एक ग्रामीण ने दावा किया कि शुक्रवार रात पूरे गांव तेज धमाके की आवाज सुनाई दी।

एक दिन पहले ढाई किलो आरडीएक्स के साथ पकड़े थे पांच आतंकी

इस घटना से एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को पंजाब पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन बबर खालसा इंटरनेशनल के पांच आतंकियों को पकड़ा था। उन से ढाई किलो आरडीएक्स और अन्य हथियार बरामद हुए थे। आरडीएक्स और हथियार पाकिस्तान से भेजे गए थे और गणतंत्र दिवस पर पंजाब में कई जगह धमाके किए जाने थे। हो सकता है कि आरडीएक्स की सीमा पार से आई किसी अन्य खेप से रेलवे ट्रैक को उडाया गया है। जांच के बाद ही पूरी साजिश का पता चल सकेगा।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
