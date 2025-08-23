LPG टैंकर में हुए धमाके की चपेट में आया पंजाब का गांव, दो जिंदा जले, 30 से ज्यादा झुलसे

Punjab news: पंजाब के होशियार पुर जिले में एक गांव के पास एलपीजी गैस से भरे टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। इससे फैली आग ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है।

पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार देर रात ट्रक के टक्कर मारने के बाद एलपीजी से भरे टैंकर में ब्लास्ट हो गया। गैस के रिसाव की वजह से आग ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 15 दुकानें और 4 घर जल गए। इस भयानक हादसे में दो लोग जिंदा जल गए और 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। घायलों को होशियारपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एहतियात के तौर पर होशियारपुर-जालंधर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है और एक किलोमीटर का एरिया खाली कराते हुए लोगों को वहां से हटा दिया गया। घटना से लोगों में दहशत है और वह गांव से तीन-चार किलोमीटर दूर चले गए हैं। फिलहाल मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

घरों में सो रहे लोगों तक धमाके के साथ पहुंची आग होशियारपुर जिले के गांव मंडियाला में शुक्रवार देर रात एलपीजी से भरे टैंकर को एक ट्रक ने टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे टैंकर सड़क पर पलट गया और इसमें ब्लास्ट हो गया। टैंकर के पलटते ही जोरदार धमाका हुआ और टैंकर से तेजी के साथ गैस का रिसाव होने लगा। आग इतनी तेजी से भड़क उठी कि कुछ ही पलों में उसने आसपास के घरों और दुकानों को चपेट में ले लिया।आग की चपेट में कई ग्रामीण फंस गए, जिनमें से कई पहले से ही सो रहे थे, जिससे उन्हें भागने का ज्यादा समय नहीं मिला।

ग्रामीणों के सूचना देते ही पुलिस-प्रशासन बचाव में जुट गया। जालंधर-होशियारपुर नेशनल हाईवे पर गांव से एक किलोमीटर पहले ट्रैफिक रोक दिया गया। घरों में फंसे झुलसे हुए लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। घायलों को होशियारपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह से आग में झुलस गए। इन में से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे के कारणों और नुकसान का आकलन जारी: डीसी होशियापुर की डीसी आशिका जैन ने बताया कि रात डेढ़ बजे तक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। स्थिति सामान्य होने के बाद ही हादसे के कारणों और नुकसान का आकलन किया जाएगा। वहीं, हादसे के बाद मौके पर पहुंचे

पंजाब के कैबिनेट मंत्री मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि यह दुखदायक हादसा है। आग की चपेट में आए लोगों को होशियारपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल घायलों या मृतकों की संख्या नहीं बताई जा सकती। घटना से लोगों में दहशत है और वह गांव से तीन-चार किलोमीटर दूर चले गए हैं।