अब भगवंत मान के करीबी तक पहुंची ED की टीम, नोटों से भरे बैग मिले; छापेमारी जारी
वेस्टर्न टावर्स में छापेमारी के दौरान ईडी ने दो बैग जब्त किए, जिनमें कथित तौर पर लगभग 20 लाख कैश थे। इन बैगों को इमारत की नौवीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी के करीबी सहयोगियों के पंजाब के SAS नगर और चंडीगढ़ स्थित तीन ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत तलाशी ली। खरड़ स्थित एक आवासीय सोसायटी वेस्टर्न टावर्स में छापेमारी के दौरान ईडी ने दो बैग जब्त किए, जिनमें कथित तौर पर लगभग 20 लाख कैश थे। इन बैगों को इमारत की नौवीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था।
ईडी के अधिकारियों ने खरड़ के पास छज्जू माजरा स्थित वेस्टर्न टावर्स के फ्लैट नंबर 906 में जांच के लिए जैसे ही दस्तक दी कि नकदी से भरे उन बैगों को अपने कब्जे में ले लिया। एक अधिकारी ने बताया, "फ्लैट में मौजूद लोगों ने तुरंत नकदी से भरे दो बैग नीचे जमीन पर फेंक दिए। ईडी अधिकारियों ने तत्काल उन बैगों को अपने केज़े में ले लिया और मौके पर बिखरे हुए नोटों के बंडलों को इकट्ठा कर लिया।"
12 जगहों पर तलाशी
ईडी ने सनटेक सिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मोहाली और चंडीगढ़ में 12 जगहों पर तलाशी ली है। इस मामले में अजय सहगल, एबीएस टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड, एटलस बिल्डर्स, धीर कंस्ट्रक्शंस और उनके सहयोगी शामिल हैं। इन पर GMADA से CLU लाइसेंस लेने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने और जनता को धोखा देकर सैकड़ों करोड़ रुपये ठगने का आरोप है।
क्या हैं आरोप?
ईडी नितिन गोहल के ठिकानों पर भी तलाशी ले रही है, क्योंकि उन पर आरोप है कि वह उन बिल्डरों की मदद कर रहे हैं जिन्होंने GMADA की फीस का भुगतान नहीं किया है और वह उनके लिए राजनीतिक संरक्षण का इंतजाम कर रहे हैं। वह मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुमन के करीबी सहयोगी हैं। नितिन गोहल पर पंजाब CMO की ओर से एक संपर्क अधिकारी के तौर पर काम करने का भी संदेह है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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