पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ED की रेड, 'आप' बोली- यही है भाजपा की चुनावी तैयारी
आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजीव अरोड़ा के घर ईडी ने छापेमारी की है। इसे लेकर AAP ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा कि पंजाब चुनाव के लिए भाजपा इसी तरह से तैयारी करती है।
पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी ने छापेमारी की है। इसी सप्ताह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता अशोक मित्तल के ठिकानों पर भी रेड मारी गई थीं। संजीव अरोड़ा के घर छापेमारी की जानकारी सौरभ भारद्वाज ने भी दी है। इसके साथ ही उन्होंने इसमें भाजपा का हाथ भी बता दिया और कहा कि इनकी चुनाव की तैयारी ऐसे ही होती है, जो शुरू हो चुकी है। AAP के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के चांसलर अशोक मित्तल के 10 ठिकानों पर ईडी की रेड के दो दिन बाद ही यह ऐक्शन हुआ है।
आज सुबह लुधियाना में संजीव अरोड़ के घर पर ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी की। इस दौरान बाहर केंद्रीय पुलिस बल को तैनात किया गया था। आवास के अलावा उनके अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी गई। ईडी की टीम ने घर को पूरी तरह से सील किया हुआ है। किसी को न अंदर आने की इजाजत दी जा रही है और न ही किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक पुराने मामले और जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं को लेकर हुई है।
राज्यसभा छोड़कर लड़ा था लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव
संजीव अरोड़ा लुधियाना के जाने-माने उद्योगपति हैं। उनकी रितेश इंडस्ट्रीज नाम से एक कंपनी है जोकि एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है जोकि मुख्यतः अमेरिका में काम करती है। 2018 में संजीव अरोड़ा ने फैशन की दुनिया में कदम रखा। इस दौरान उन्होंने फेमेला फैशन लिमिटेड की स्थापना की। संजीव अरोड़ा ने पहली बार 2022 में राजनीति में आए। जब पंजाब से आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। वे 10 अप्रैल 2020 को सांसद बने। इसके बाद पार्टी ने उनको फरवरी 2025 में लुधियाना वेस्ट सीट के लिए उम्मीदवार बनाया, जहां पर अरोड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार को 10 हजार 637 वोटों के अंतर से हराया था। अरोड़ा को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफी करीब माना जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन धोखाधड़ी केस में 7 अक्टूबर 2024 को भी संजीव अरोड़ा के संस्थानों पर रेड हुई थी। उस समय संजीव अरोड़ा राज्यसभा सांसद थे। फिन्डौक कंपनी के मालिक व फाइनेंसर हेमंत सूद के घर भी तब छापा मारा गया था। सूत्रों के अनुसार हैम्पटन होम्स से जुड़ी जमीन के मामले में और विदेशी लेन देन के मामले में यह कार्रवाई की गई है। हैम्पटन होम्स का प्रोजेक्ट भी बताया जाता है कि संजीव अरोड़ा और हेमंत सूद ने ही इकट्ठे ही किया था। हैम्पटन होम्स वाली जगह सरकार ने इंडस्ट्री बनाने के लिए दी थी, लेकिन यहां कॉलोनी बना दी गई है।
कौन हैं संजीव अरोड़ा, जिनके घर छापे से AAP में हलचल
भगवंत मान सरकार में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा काफी ताकतवर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उद्योग मंत्री हैं। इसेक अलावा निवेश और ऊर्जा मंत्रालय भी उनके ही पास है। कुछ अरसे पहले कैबिनेट में जब फेरबदल हुआ तो उनकी ताकत और बढ़ा दी गई थी। उन्हें स्थानीय प्रशासन विभाग भी मिल गया था। वह पंजाब सरकार के सीनियर मंत्रियों में से एक हैं। इससे पहले वह राज्यसभा के सांसद थे और उन्हें इस्तीफा दिलाकर पंजाब की सरकार में एंट्री दी गई थी।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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