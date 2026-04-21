Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पंजाब: सर्विस रिवॉल्वर साफ करते समय गलती से चली गोली, डीएसपी की मौत

Apr 21, 2026 05:51 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

Punjab News Today: पंजाब के फगवाड़ा से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पर पुलिस उपाधीक्षक योगेश कुमार शर्मा की मंगलवार को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गलती से चली गोली लगने के कारण मौत हो गई।

पंजाब: सर्विस रिवॉल्वर साफ करते समय गलती से चली गोली, डीएसपी की मौत

पंजाब के फगवाड़ा से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पर पुलिस उपाधीक्षक (DSP) योगेश कुमार शर्मा (55 ) की मंगलवार को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गलती से चली गोली लगने के कारण मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, डीएसपी योगेश कुमार शर्मा अपने सरकारी क्वार्टर में रिवॉल्वर साफ कर रहे थे। इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो सीधे उनकी छाती में लग गई। घटना इतनी अचानक हुई कि उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिल सका।

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद घायल डीएसपी को तुरंत फगवाड़ा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फगवाड़ा पुलिस अधीक्षक (SP) माधवी शर्मा ने बताया कि यह पूरी तरह से दुर्घटनावश हुई घटना है। उन्होंने बताया कि डीएसपी साहब अपनी रिवॉल्वर की सफाई कर रहे थे, तभी गलती से गोली छूट गई और उनकी छाती में लग गई। इस घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें बचाया नहीं जा सका।

एसपी माधवी शर्मा ने आगे बताया कि पुलिस मामले की औपचारिक जांच कर रही है, हालांकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह स्पष्ट रूप से एक हादसा है। इस घटना से फगवाड़ा पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने डीएसपी योगेश कुमार शर्मा की अचानक मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

डीएसपी योगेश कुमार शर्मा को नशा रोधी कार्य बल में तैनात रह चुके समर्पित और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता था। हाल ही में उनका तबादला चंडीगढ़ कर दिया गया था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Punjab Punjab News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।