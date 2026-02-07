अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखा तो मच गया हड़कंप, 1 घंटे ठप रहा विमानों का संचालन; हाई अलर्ट
अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखने के बाद विमानों का संचालन एक घंटे के लिए रोक दिया गया था। सीआईएसएफ और पंजाब पुलिस की टीम ने जांच किया और फिर एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया। पुलिस ने यहां हाई अलर्ट रखा है।
पंजाब के सरहदी शहर अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5 फरवरी रात 8.40 बजे ड्रोन देखा गया, जिससे हड़कम्प मच गया। एयरपोर्ट को एक घंटे के लिए बंद करना पड़ा। ड्रोन एक्टिविटी का पता चलते ही तुरंत सीआईएसएफ और पंजाब पुलिस की टीम जांच करने पहुंची और एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद से अमृतसर में पुलिस ने हाई अलर्ट रखा है। डीजीसीए के नियमों के अनुसार हवाई अड्डों के आसपास के उन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है, जिन्हें रेड जोन माना जाता है।
दो उड़ानों को करना पड़ा डायवर्ट
एयरपोर्ट निदेशक भूपेंद्र सिंह ने ड्रोन देखे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट क्षेत्र में ड्रोन देखा गया था। एहतियात के तौर पर आने वाली दो उड़ानों का मार्ग बदला गया और कुछ अन्य उड़ानों में देरी हुई। शारजाह की उड़ान को चंडीगढ़ की ओर मोड़ दिया गया जबकि कुआलालंपुर की उड़ान दिल्ली में उतरी। रात 9:41 बजे परिचालन फिर से शुरू हुआ, जिसके बाद शारजाह और कुआलालंपुर से आने वाली दो उड़ानों को सुरक्षित रूप से उतरने की अनुमति दी गई। यह घटना राजासांसी पुलिस थाना क्षेत्र में हुई, जो हवाई अड्डे और भारत-पाकिस्तान सीमा के पास है।अधिकारियों ने अमृतसर पुलिस को सूचना दी है, जो मामले की जांच कर रही है।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के निशाने पर था अमृतसर
अमृतसर की पाकिस्तानी सीमा से निकटता इसे इस तरह की घुसपैठों के प्रति संवेदनशील बनाती है। अगस्त 2024 में भी ड्रोन जैसी तीन वस्तुओं के दिखने के बाद तीन घंटे तक परिचालन रोकना पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने अमृतसर को निशाना बनाकर सैकड़ों ड्रोन भेज हमले की कोशिश की थी जिसे भारत के एयर डिफ़ेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था।
महिला यात्री से मिले थे 4 ड्रोन
इस घटना से एक दिन पहले यानी 4 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर कुआलालंपुर से आई फ्लाइट की एक महिला यात्री से कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने डीजेआई मेट्रिस 4टी मॉडल के चार ड्रोन और उनके रिमोट कंट्रोल बरामद
किए थे। महिला कर्नाटक की रहने वाली है, जो अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। ड्रोन्स को वह अलग अटैची में लाई थी। इनकी कीमत 23.40 लाख रुपये है। प्रारंभिक जांच में महिला ने बताया कि उसे अटैची में ड्रोन होने की जानकारी नहीं थी। उसे किसी ने यह अटैची दी था और उसने इसमें कैमरे होने के बारे में बताया था। खतरे की बात यह है कि चाइना मेड इन ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से तस्करी में किया जाता है। अमृतसर एयरपोर्ट पर पहली बार ड्रोन बरामद हुए हैं।
(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
