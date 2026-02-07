Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़drone sighting at Amritsar airport caused panic disrupting flight operations for an hour
अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखा तो मच गया हड़कंप, 1 घंटे ठप रहा विमानों का संचालन; हाई अलर्ट

अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखा तो मच गया हड़कंप, 1 घंटे ठप रहा विमानों का संचालन; हाई अलर्ट

संक्षेप:

अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रोन दिखने के बाद विमानों का संचालन एक घंटे के लिए रोक दिया गया था। सीआईएसएफ और पंजाब पुलिस की टीम ने जांच किया और फिर एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया। पुलिस ने यहां हाई अलर्ट रखा है। 

Feb 07, 2026 12:44 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पंजाब के सरहदी शहर अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5 फरवरी रात 8.40 बजे ड्रोन देखा गया, जिससे हड़कम्प मच गया। एयरपोर्ट को एक घंटे के लिए बंद करना पड़ा। ड्रोन एक्टिविटी का पता चलते ही तुरंत सीआईएसएफ और पंजाब पुलिस की टीम जांच करने पहुंची और एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद से अमृतसर में पुलिस ने हाई अलर्ट रखा है। डीजीसीए के नियमों के अनुसार हवाई अड्डों के आसपास के उन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है, जिन्हें रेड जोन माना जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दो उड़ानों को करना पड़ा डायवर्ट

एयरपोर्ट निदेशक भूपेंद्र सिंह ने ड्रोन देखे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट क्षेत्र में ड्रोन देखा गया था। एहतियात के तौर पर आने वाली दो उड़ानों का मार्ग बदला गया और कुछ अन्य उड़ानों में देरी हुई। शारजाह की उड़ान को चंडीगढ़ की ओर मोड़ दिया गया जबकि कुआलालंपुर की उड़ान दिल्ली में उतरी। रात 9:41 बजे परिचालन फिर से शुरू हुआ, जिसके बाद शारजाह और कुआलालंपुर से आने वाली दो उड़ानों को सुरक्षित रूप से उतरने की अनुमति दी गई। यह घटना राजासांसी पुलिस थाना क्षेत्र में हुई, जो हवाई अड्डे और भारत-पाकिस्तान सीमा के पास है।अधिकारियों ने अमृतसर पुलिस को सूचना दी है, जो मामले की जांच कर रही है।

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के निशाने पर था अमृतसर

अमृतसर की पाकिस्तानी सीमा से निकटता इसे इस तरह की घुसपैठों के प्रति संवेदनशील बनाती है। अगस्त 2024 में भी ड्रोन जैसी तीन वस्तुओं के दिखने के बाद तीन घंटे तक परिचालन रोकना पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने अमृतसर को निशाना बनाकर सैकड़ों ड्रोन भेज हमले की कोशिश की थी जिसे भारत के एयर डिफ़ेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था।

महिला यात्री से मिले थे 4 ड्रोन

इस घटना से एक दिन पहले यानी 4 फरवरी को अमृतसर एयरपोर्ट पर कुआलालंपुर से आई फ्लाइट की एक महिला यात्री से कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने डीजेआई मेट्रिस 4टी मॉडल के चार ड्रोन और उनके रिमोट कंट्रोल बरामद

किए थे। महिला कर्नाटक की रहने वाली है, जो अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। ड्रोन्स को वह अलग अटैची में लाई थी। इनकी कीमत 23.40 लाख रुपये है। प्रारंभिक जांच में महिला ने बताया कि उसे अटैची में ड्रोन होने की जानकारी नहीं थी। उसे किसी ने यह अटैची दी था और उसने इसमें कैमरे होने के बारे में बताया था। खतरे की बात यह है कि चाइना मेड इन ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से तस्करी में किया जाता है। अमृतसर एयरपोर्ट पर पहली बार ड्रोन बरामद हुए हैं।

(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Punjab News operation sindoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।