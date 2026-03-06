निहंगों की ड्रेस में घर में घुस गए पांच बदमाश, बांध दिए हाथ पैर; 3 करोड़ की नकदी और गहने लेकर फरार
पंजाब के गुरदासपुर जिले में गुरुवार को एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। यहां पांच लोग निहंगों कि ड्रेस में एक जौहरी के घर में घुस गए और पूरे परिवार को बांध दिया। इसके बाद तीन करोड़ का सामान लेकर भाग निकले।
पंजाब के गुरदासपुर जिले में गुरुवार को चार अज्ञात लोगों ने एक जौहरी के परिवार को हथियार का डर दिखा कर कथित तौर पर बंधक बना लिया और लगभग तीन करोड़ रुपये की नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक ये लुटेरे निहंगों के पहनावे में पहुंचे थे। भाजपा की पंजाब इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे ''राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की भयावह झलक'' बताया।
शर्मा ने इस घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और परिवार के साथ दुख साझा करते कहा कि इस तरह की दहशतनाक घटना ने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया है और व्यापारी वर्ग में भी भारी चिंता है। उनके साथ पार्टी के प्रदेश महामंत्री राकेश राठोड, प्रदेश सचिव सूरज भारद्वाज, जिला अध्यक्ष गुरदासपुर बघेल सिंह बहियान, राजिंदर बिट्टा, शिवबीर राजन और अन्य नेता थे।
पुलिस ने बताया कि घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। परिवार के अनुसार, लुटेरे सुबह करीब 8:15 बजे उनके घर में यह पूछने के बहाने घुस गए कि क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया है।
परिवार ने बताया कि घर में घुसने के बाद, उनमें से एक ने हथियार निकाल लिया और परिवार को घर में रखी नकदी और कीमती सामान सौंपने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि सभी हमलावर हथियारबंद थे।
लुटेरों ने परिवार के सदस्यों, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे, के हाथ-पैर बांध दिए और उनके मुंह पर टेप चिपका दिया। चाबियां लेकर लुटेरों ने लॉकरों से 30 से 40 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने लूट लिए। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि लूटे गए हुए सामान की कुल कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये है। गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य ने घटनास्थल का दौरा किया और परिवार से मुलाकात की।
एसएसपी ने कहा, "हमने परिवार से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि लुटेरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।" पुलिस ने बताया कि जब लुटेरे पहुंचे तो पीड़ित परिवार का फैमिली ड्राइवर गाड़ी धो रहा था। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ धार्मिक मामलों पर कुछ बात करनी है। यह सब करने से पहले ही वह सीसीटीवी से छेड़छाड़ कर चुके थे।
पुलिस का कहना है कि उसे कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे जल्द ही आरोपियों की पहचान हो सकती है। इसके अलावा पीड़ित के घर पर नेताओं के भी आना जाना लगा ही रहा।ोलकगू
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
