अमृतपाल को पंजाब नहीं भेजें; भगवंत मान ने केंद्र से ऐसा कहा? सिद्धू की पत्नी बिफर गईं

आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह पर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) 23 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। सरकार चाहती है कि NSA खत्म होने के बावजूद उसे सुरक्षा कारणों से हिरासत में रखा जाए।

खालिस्तानी समर्थक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई और जेल ट्रांसफर को लेकर पंजाब की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। एक ओर पंजाब सरकार ने अमृतपाल की हिरासत जारी रखने की पैरवी की है, वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू और अमृतपाल के समर्थकों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला है।

ताजा विवाद की शुरुआत पंजाब सरकार की एक कथित चिट्ठी से होती है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल जानकारी के अनुसार, पंजाब की AAP सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर मांग की है कि अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए। सरकार का कहना है कि अमृतपाल की रिहाई या पंजाब वापसी से राज्य की कानून-व्यवस्था को गंभीर खतरा हो सकता है।

आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह पर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) 23 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। सरकार चाहती है कि NSA खत्म होने के बावजूद उसे सुरक्षा कारणों से हिरासत में रखा जाए।

नवजोत कौर का CM भगवंत मान पर हमला नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कठपुतली होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और क्या वे उन सिखों से नफरत करते हैं जो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं? उन्होंने सवाल किया कि अमृतपाल का दोष क्या है? उन्होंने कहा, "अगर वह दोषी है, तो उसे सिस्टम के सामने लाएं, पर्दे के पीछे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?"

उन्होंने अपने पति नवजोत सिंह सिद्धू की एक साल की जेल का जिक्र करते हुए कहा कि सच सामने होने के बावजूद मान सरकार सिस्टम की कठपुतली बनी रही। वह कहती हैं- आपने मेरे पति को एक साल के लिए जेल में डाल दिया, यह जानते हुए भी कि उन्होंने घलौरिया को छुआ तक नहीं था। फिर भी आप व्यवस्था की कठपुतली बन गए और उस सच को मानने से इनकार कर दिया जो मैंने आपको पेन ड्राइव में दी थी। आपको लगता है कि नवजोत को 1 साल के लिए जेल में डालने से वे अपने उसूलों से समझौता कर लेंगे? हम उस मानसिकता के साथ पैदा नहीं हुए हैं और हमारे शरीर में योद्धाओं और लड़ाकों का खून बहता है। अपने उसूलों से समझौता न करें।

अमृतपाल सिंह के समर्थकों और 'सरबत दा भला' जैसे समूहों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करार दिया है। समर्थकों का कहना है कि अमृतपाल सिंह अब एक चुने हुए सांसद हैं और जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताया है। ऐसे में उन्हें जेल में रखना जनता के फैसले का अपमान है। सरकार द्वारा केंद्र को लिखी गई चिट्ठी को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना बताया जा रहा है।