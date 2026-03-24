DM सुसाइड केस में पूर्व मंत्री भुल्लर पर कसा शिकंजा, 5 दिन का पुलिस रिमांड; CBI जांच पर CM का 'ना'

पंजाब वेयरहाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या केस में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए सात दिन का रिमांड मांगा, लेकिन अदालत ने पांच दिन का पुलिस रिमांड मंजूर कर लिया।

पंजाब वेयरहाउस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के सुसाइड के दो दिन बाद अमृतसर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को मंगलवार को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। भुल्लर को सोमवार को मंडी गोबिंदगढ़ के पास से अरेस्ट किया गया था। भुल्लर को मंगलवार शाम करीब 6 बजे अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए सात दिन का रिमांड मांगा, लेकिन अदालत ने पांच दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया। भुल्लर को अब सोमवार को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।

अदालत में पुलिस ने दलील दी कि मृतक रंधावा की ओर से जारी वीडियो और आरोपों की विस्तृत जांच की जानी है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट करने और तथ्यों की पुष्टि के लिए आरोपी से पूछताछ आवश्यक है, जिसके चलते लंबा रिमांड दिया जाए। हालांकि अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पांच दिन का रिमांड दिया। अदालत परिसर के बाहर भुल्लर के समर्थकों ने नारेबाजी की लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हुए थे।

अंतिम संस्कार के दौरान लाल पगड़ी पहनाई खुदकुशी करने वाले पंजाब वेयरहाउस कॉरपोरेशन के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा का मंगलवार को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में अमृतसर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। करीब चार घंटे तक पोस्टमार्टम के बाद उनका शव घर लाया गया। इसके बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए शिवपुरी दुर्गियाना मंदिर लाया गया। अंतिम संस्कार के मौके पर राजनीतिक हस्तियां सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहां कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें लाल पगड़ी पहनाई गई थी। इस दौरान गगनदीप की पत्नी और बच्चे उन्हें भावुक होकर देखते रहे।

सीएम मान बोले- सीबीआई जांच नहीं होगी इस घटना के बीच पंजाब सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। विवादों में घिरे पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के इस्तीफे के बाद उनका परिवहन विभाग अब वित्त मंत्री हरपाल चीमा को सौंप दिया गया है। वहीं, डॉ रवजोत को जेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से रंधावा की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच के बयान देने के एक दिन बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह सीबीआई को जांच देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस जांच करने में सक्षम है और इस मामले में मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया है, केस दर्ज हो चुका है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गगनदीप सिंह रंधावा की मौत का हमें बहुत दुख है और हम परिवार के साथ हैं। उन्हें हर हालत में इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने विपक्षी दलों के इस मामले में इकट्ठा होने पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि चलो कम से कम यह सारे लोग मेरे खिलाफ ही सही एक मंच पर तो आते दिखाई पड़ते हैं। सीएम ने कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर भी लोगों ने आत्महत्या की थी तो किस ने इस्तीफा दिया था और किसने सीबीआई जांच करवाई थी।