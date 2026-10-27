आस्था से जुड़ा है मामला…करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग, मान सरकार ने पास किया प्रस्ताव
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि सिख संगत को गुरुद्वारा दरबार साहिब में बिना किसी परेशानी के मत्था टेकने और दर्शन करने का नियमित रास्ता मिलना चाहिए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को केंद्र सरकार से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को तुरंत फिर से खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिख संगत को गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब, करतारपुर में बिना किसी परेशानी और रुकावट के मत्था टेकने तथा दर्शन करने का नियमित रास्ता मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि आस्था के मामले राजनीतिक सोच से ऊपर होने चाहिए और भक्तों की आध्यात्मिक इच्छाओं का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।
विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि धार्मिक भक्ति कभी भी छोटी-मोटी राजनीति का शिकार नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की आध्यात्मिक इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जब धार्मिक भक्ति की बात आती है तो छोटी-मोटी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोला जाना चाहिए ताकि भक्त बिना किसी रुकावट के अपनी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी कर सकें।
विधानसभा में प्रस्ताव पास
पंजाब विधानसभा ने भी इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने और इसे नियमित रूप से चालू रखने की अपील की गई। प्रस्ताव में श्री गुरु नानक देव जी के 'सरबत दा भला' (सबका भला) के संदेश का जिक्र करते हुए कहा गया कि यह रास्ता लाखों सिख संगत के लिए धार्मिक आजादी और इंसानी रिश्तों का मामला है, न कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच एक राजनयिक रास्ता।
प्रस्ताव में साफ मांग की गई कि केंद्र सरकार कॉरिडोर को दोबारा खोलने और इसे चालू रखने के लिए तुरंत कदम उठाए। आने-जाने के तरीकों को आसान बनाया जाए और पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करके पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब तक संगत की सुरक्षित, बिना किसी परेशानी और बिना किसी रुकावट के आवाजाही सुनिश्चित की जाए।
धार्मिक भावनाओं को ठेस
प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि कॉरिडोर से आने-जाने पर लगी रोक और रुकावटों से दुनिया भर में सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। भक्त दर्शन से वंचित हो रहे हैं। खासकर बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने की अपील की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त पवित्र स्थान तक पहुंच सकें। मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि श्री करतारपुर साहिब 'कीरत करो, नाम जपो ते वंड छको' के उसूलों की जन्मभूमि है। कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह एक पुल है जो सिख संगत को उस मिट्टी से फिर से जोड़ता है जहां हमारे गुरु साहिब चले थे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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