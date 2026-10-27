आस्था से जुड़ा है मामला…करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग, मान सरकार ने पास किया प्रस्ताव

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि सिख संगत को गुरुद्वारा दरबार साहिब में बिना किसी परेशानी के मत्था टेकने और दर्शन करने का नियमित रास्ता मिलना चाहिए।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को केंद्र सरकार से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को तुरंत फिर से खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिख संगत को गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब, करतारपुर में बिना किसी परेशानी और रुकावट के मत्था टेकने तथा दर्शन करने का नियमित रास्ता मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि आस्था के मामले राजनीतिक सोच से ऊपर होने चाहिए और भक्तों की आध्यात्मिक इच्छाओं का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।

विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि धार्मिक भक्ति कभी भी छोटी-मोटी राजनीति का शिकार नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की आध्यात्मिक इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जब धार्मिक भक्ति की बात आती है तो छोटी-मोटी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोला जाना चाहिए ताकि भक्त बिना किसी रुकावट के अपनी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी कर सकें।

विधानसभा में प्रस्ताव पास पंजाब विधानसभा ने भी इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने और इसे नियमित रूप से चालू रखने की अपील की गई। प्रस्ताव में श्री गुरु नानक देव जी के 'सरबत दा भला' (सबका भला) के संदेश का जिक्र करते हुए कहा गया कि यह रास्ता लाखों सिख संगत के लिए धार्मिक आजादी और इंसानी रिश्तों का मामला है, न कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच एक राजनयिक रास्ता।

प्रस्ताव में साफ मांग की गई कि केंद्र सरकार कॉरिडोर को दोबारा खोलने और इसे चालू रखने के लिए तुरंत कदम उठाए। आने-जाने के तरीकों को आसान बनाया जाए और पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करके पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब तक संगत की सुरक्षित, बिना किसी परेशानी और बिना किसी रुकावट के आवाजाही सुनिश्चित की जाए।