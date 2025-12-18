Hindustan Hindi News
ओमान में पीएम मोदी और जर्मनी में राहुल गांधी; दिल्ली प्रदूषण पर अरविंद केजरीवाल का ओपन चैलेंज

संक्षेप:

Dec 19, 2025 12:09 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर प्रदूषण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओमान में हैं, नेता विपक्ष जर्मनी में हैं और देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण में डूबी हुई है। दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं, जबकि केंद्र सरकार की सक्रियता के बिना प्रदूषण कम नहीं हो सकता। दिल्ली में 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन कभी प्रदूषण का इतना खतरनाक स्तर नहीं देखा गया। आज दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों की नीयत हवा साफ करने की नहीं है।

चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि अब तक कहा जाता था कि पंजाब की पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण फैलता है। इस समय पंजाब के सभी शहरों का AQI 70 से 100 के बीच है। पंजाब में कोई धुआं नहीं है। इस समय पंजाब में पराली नहीं जलाई जा रही है। ऐसे में दिल्ली का वर्तमान प्रदूषण पूरी तरह अपना है। दिल्ली का प्रदूषण खत्म करने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को साथ मिलकर ठोस कदम उठाने चाहिए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार द्वारा दिखाया जा रहा AQI मैनिपुलेटेड है, क्योंकि वे AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास पानी छिड़क रहे हैं। इसके बावजूद AQI 450 को पार कर जाता है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली का असली AQI अगर देखा जाए तो 700-800 से ज्यादा है। केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली का पूरा वातावरण दमघोंटू है। प्रदूषण कम करने की कोशिश करने के बजाय दिल्ली सरकार का पूरा फोकस AQI के आंकड़ों में गड़बड़ी करने पर है। काफी दिनों तक दिल्ली में GRAP-4 लागू नहीं किया गया। जब हवा बेहद जहरीली हो गई, तब हाल ही में GRAP-4 लागू किया गया है। GRAP-4 लागू होने के बावजूद दिल्ली में खुलेआम निर्माण कार्य चल रहे हैं। दिल्ली में GRAP-4 सिर्फ कागजों पर लागू है।

केजरीवाल ने कहा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब हम प्रदूषण कम करने के लिए एक साथ कई कदम उठाते थे। हम निरीक्षण के लिए ढेर सारी टीमें बनाते थे। कूड़ा जलाने या रात में चौकीदारों द्वारा आग जलाने जैसी घटनाओं को रोकते थे। सरकार कई सख्त कदम उठाती थी, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण होता था। केंद्र सरकार का, खासकर प्रधानमंत्री का रवैया बहुत निराशाजनक है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के प्रदूषण पर एक शब्द नहीं कहा। जिस देश की राजधानी गैस चैंबर बन चुकी है, उसके प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई सरोकार नहीं तो प्रदूषण कैसे कम होगा। दिल्ली का प्रदूषण तब कम होगा जब केंद्र सरकार सक्रिय रूप से इसमें रुचि दिखाएगी और काम करेगी।

केजरीवाल ने कहा कि एक दशक पहले बीजिंग का AQI दिल्ली से भी बहुत खराब था, लेकिन वहां की सरकार ने ठोस काम किया और नीयत दिखाई। वहीं, हमारी दिल्ली और केंद्र सरकार की प्रदूषण खत्म करने की कोई नीयत नहीं है। इनकी सिर्फ एक नीयत है – AQI में छेड़छाड़ करना, मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी छिड़कवाना। दिल्ली सरकार का यह कदम दिखाता है कि उसकी नीयत दिल्लीवासियों को राहत देने की नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ओमान में हैं, नेता प्रतिपक्ष जर्मनी में हैं और देश की राजधानी प्रदूषण में डूबी हुई है। किसी को प्रदूषण की चिंता नहीं तो प्रदूषण कम कैसे होगा।

रिपोर्ट- मोनी देवी

Punjab News Arvind Kejriwal air pollution

