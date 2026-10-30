मिलने वाला है महंगाई भत्ते का बकाया पैसा, HC की फटकार; हिसाब जुटा रही सरकार

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के 14,191 करोड़ रुपये के DA एरियर पर बड़ा अपडेट। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद वित्त विभाग ने सभी विभागों से बकाये का ब्योरा मांगा। सरकार ने पहले पांच साल में चरणबद्ध भुगतान का प्रस्ताव दिया था।

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को DA एरियर पर मिलेगी राहत? 14,191 करोड़ रुपये के बकाये पर सरकार ने शुरू की तैयारी (ग्राफिक तस्वीर)

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) के बकाये को लेकर हलचल तेज हो गई है। पंजाब सरकार ने लंबित बकाया राशि के भुगतान से जुड़े वित्तीय पहलुओं का आकलन शुरू कर दिया है। यह कदम पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सख्ती और कर्मचारियों के विरोध के बीच उठाया गया है।

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब सरकार पर लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाये की कुल देनदारी करीब 14,191 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी, दोनों शामिल हैं।

सभी विभागों से मांगा गया वित्तीय बोझ का ब्योरा पंजाब के वित्त विभाग ने गुरुवार को सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर लंबित बकाया भुगतान के वित्तीय प्रभाव की जानकारी मांगी। इस पत्र में विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्त आयुक्तों, प्रधान सचिवों और प्रशासनिक सचिवों से भी ब्योरा मांगा गया है। विभागों से यह बताने को कहा गया है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों को लागू करने पर सरकारी खजाने पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा।

वित्त विभाग ने 17 अगस्त, 2026 को जारी उन निर्देशों पर भी स्पष्टीकरण मांगा है, जो महंगाई भत्ते के बकाये से जुड़े मामले में अदालत के फैसले को लागू करने के संबंध में जारी किए गए थे। इसमें संबंधित अपीलों के साथ बोर्ड और निगमों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। वित्त विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, इस कवायद का उद्देश्य कुल वित्तीय बोझ का आकलन करना और उसके लिए बजट में उचित प्रावधान करना है।

एक साथ भुगतान के बजाय पांच साल में बकाया चुकाने का प्रस्ताव पंजाब सरकार पहले ही सभी बकायों का एकमुश्त भुगतान करने से पड़ने वाले वित्तीय बोझ का हवाला दे चुकी है। सरकार ने लंबित राशि का भुगतान अगले पांच वित्तीय वर्षों में चरणबद्ध तरीके से करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, फिलहाल वित्त विभाग ने वित्तीय आकलन की प्रक्रिया शुरू की है। रिपोर्ट में सरकार की ओर से बकाया राशि के भुगतान की कोई नई समयसीमा घोषित किए जाने की जानकारी नहीं दी गई है।

हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बढ़ी हलचल महंगाई भत्ते के बकाये का मामला उस समय और गंभीर हो गया, जब पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को अदालत की अवमानना की कार्यवाही का सामना करना पड़ा। मुख्य सचिव ने इस मामले में दायर हलफनामे को लेकर हाई कोर्ट में बिना किसी शर्त के माफी मांगी है।

अदालत ने 6 अक्टूबर को सिन्हा को अवमानना का नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) की स्थिति के बारे में उनके बयान को प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से गलत बताया था। अदालत ने यह भी कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि बयान कोर्ट को गुमराह करने के इरादे से दिया गया। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाये के भुगतान से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जताई थी।