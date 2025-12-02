गैंगस्टरों से जान का खतरा, जेड प्लस सुरक्षा दें, इनेलो चीफ अभय चौटाला की याचिका पर सरकार को नोटिस

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने गैंगस्टरों से अपनी जान को खतरा बताते हुए जेड प्लस सुरक्षा देने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

Tue, 2 Dec 2025 05:40 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने गैंगस्टरों से अपनी जान को खतरा बताते हुए जेड प्लस सुरक्षा देने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि 15 जून 2023 से 15 जुलाई 2025 तक उन्हें अज्ञात व्यक्तियों, विदेशी नंबरों और इंटरनेशनल गैंगस्टरों से कई बार धमकियां दी गईं और कॉल करने वालों ने इसे आखिरी चेतावनी बताया। लगातार शिकायतों के बावजूद हरियाणा सरकार पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकी। उन्होंने हाईकोर्ट से 24 घंटे केंद्रीय एजेंसी द्वारा जेड प्लस या जेड श्रेणी की सुरक्षा, धमकियों की जांच केंद्र स्तर पर कराने और सुरक्षा व्यवस्था केंद्र की निगरानी में देने की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार, चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 14 दिन में जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

हमारे परिवार को खतरा
अभय सिंह चौटाला ने हाईकोर्ट को बताया कि धमकी देने वाले कॉलर खुद को गैंगस्टर बताते हैं और उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोलियों से भून कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिनके हत्यारे आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इसमें अंतरराष्ट्रीय गिरोह और राजनीतिक विरोधियों की भूमिका हो सकती है। अभय चौटाला का कहना है कि लगातार मिल रही धमकियां अब व्यक्तिगत सुरक्षा से आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा खतरा बन चुकी हैं। उन्होंने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि खतरे का स्तर बढ़ रहा है और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था इस स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है इसलिए सुरक्षा की निगरानी केंद्र एजेंसी को दी जाए और सभी धमकियों की जांच भी केंद्रीय एजेंसी के स्तर पर कराई जाए।

वाई प्लस सुरक्षा काफी नहीं
अभय चौटाला को अभी वाई प्लस सुरक्षा मिली हुई है। उनके वकील संदीप गोयल ने कोर्ट को बताया कि वाई प्लस सुरक्षा स्टेट तक सीमित रहती है, जबकि चौटाला को कई बार देश के दूसरे हिस्सों में भी जाना पड़ता है। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए ऐसे में जेड प्लस सुरक्षा जरूरी है। गोयल ने बताया कि 15 जुलाई को विदेशी मोबाइल नंबर से अभय चौटाला के बड़े बेटे कर्ण चौटाला को धमकी मिली थी। इसमें अभय चौटाला को सीमा में रहने की दी थी। मामले में चंडीगढ़ पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। वर्तमान सुरक्षा उनकी जरूरतों के अनुसार पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने 24 घंटे केंद्रीय एजेंसी द्वारा जेड प्लस या जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग रखी है।

(रिपोर्ट: मोनी देवी)

